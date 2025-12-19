x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical ya se bajaron de consultas para marzo, ¿podría haber más cambios?

Ya estos movimientos le informaron al Consejo Nacional Electoral su intención de no participar en consultas interpartidistas. Otras colectividades podrían unirse.

  • Tres partidos ya se bajaron de las consultas interpartidistas del mes de marzo. Podría sumarse otra colectividad. Fotos: Colprensa y cortesía Partido Liberal y Cambio Radical
    Tres partidos ya se bajaron de las consultas interpartidistas del mes de marzo. Podría sumarse otra colectividad. Fotos: Colprensa y cortesía Partido Liberal y Cambio Radical
  • La carta con la que el Partido LIberal anunció su decisión ante el CNE. Foto: Partido Liberal
    La carta con la que el Partido LIberal anunció su decisión ante el CNE. Foto: Partido Liberal
  • Con este comunicado, CR se retractó de su decisión de ir a consultas interpartidistas. Foto: Cambio Radical
    Con este comunicado, CR se retractó de su decisión de ir a consultas interpartidistas. Foto: Cambio Radical
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

19 de diciembre de 2025
bookmark

De cara a las consultas del mes de marzo que se pueden llevar a cabo de cara a la primera vuelta presidencial, varios candidatos y movimientos buscarán medir fuerzas mediante consultas, sin embargo, ya hay otros partidos que desestimaron este mecanismo.

A pocos días de confirmar o desistir del deseo de participar en una consulta, tres partidos de los cuales días atrás habían manifestado su deseo de adherirse a este mecanismo, rectificaron su decisión ante el Consejo Nacional Electoral.

Lea también: Se rajaron los candidatos que buscaban avalar su candidatura con firmas: de 91 comités, solo 22 entregaron las rúbricas

El primer partido que ya confirmó que no estará en una consulta interpartidista es el Partido Liberal, quien le envió una comunicación al órgano electoral dejando claro que ya no participará de las consultas interpartidistas.

Cabe mencionar que aunque el Liberal no iría a una consulta interpartidista, días atrás le habría ofrecido su aval al precandidato lanzado por firmas, el exministro Daniel Palacios, quien aterrizó en La Gran Consulta de la centro-derecha donde hay candidatos como David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila.

La carta con la que el Partido LIberal anunció su decisión ante el CNE. Foto: Partido Liberal
La carta con la que el Partido LIberal anunció su decisión ante el CNE. Foto: Partido Liberal

El otro movimiento que ya presentó su declinación a las consultas interpartidistas fue Cambio Radical, quien comunicó que pese a que habían decidido inicialmente estar en una consulta interpartidista, “tras un análisis interno” decidieron retractarse, por lo que definirán su candidato mediante un proceso interno.

Con este comunicado, CR se retractó de su decisión de ir a consultas interpartidistas. Foto: Cambio Radical
Con este comunicado, CR se retractó de su decisión de ir a consultas interpartidistas. Foto: Cambio Radical

El Partido Conservador también declinó su decisión de no estar en una consulta interpartidista, así lo habría confirmado su director, Efraín Cepeda, a medios nacionales.

Esta colectividad buscará acuerdos para elegir a su figura de cara a las elecciones presidenciales. El Conservador no descarta someterse a una encuesta para una toma de decisiones sobre un candidato para los comicios de mayo.

¿Cuándo se vence el plazo para que los partidos y candidatos confirmen si van a consultas?

Los candidatos y partidos tienen hasta el lunes, 22 de diciembre, para retractarse sobre su decisión de participar o no de las consultas para elegir candidato a la Presidencia.

Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo han sido los únicos que han dejado clara su intención de no participar en ninguna consulta, buscando llegar de forma directa a la primera vuelta presidencial.

Por el momento ya están confirmados los movimientos de la centro-derecha con La Gran Consulta y la izquierda con el Frente Amplio. Aún se espera por la decisión del Partido de la U, quien podría declinar su participación, y el Centro Democrático, quien aunque ya eligió a Paloma Valencia como su candidata, no descarta alianzas con otros candidatos o partidos para ser una opción fuerte como oposición al actual gobierno.

Siga leyendo: “La verdadera primera vuelta será la consulta en marzo”: Paloma Valencia sobre alianzas

Temas recomendados

Política
Elecciones
Cambio Radical
Centro Democrático
Partido Conservador
Partido de la U
Partido Liberal
Presidencia
Consejo Nacional Electoral
Candidatos
Elecciones 2026
consultas
consulta
Precandidatos
Colombia
Álvaro Uribe Vélez
César Gaviria
Germán Vargas Lleras
Paloma Valencia
Daniel Palacios
Efraín Cepeda
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida