Captura de Saab en Venezuela estaba cantada: agentes de EE.UU. le habrían advertido

El escenario político en Venezuela ha dado otro giro drástico tras la salida de Nicolás Maduro del poder por parte de Estados Unidos. Según informaron fuentes federales, el siguiente objetivo de alto nivel en la lista de las autoridades estadounidenses era el empresario barranquillero Álex Saab.
Tras ser desplazado del doble rol que desempeñaba dentro del régimen, en Caracas, ha cobrado fuerza la versión de que Saab habría sido capturado bajo cargos de traición a la patria. A esto se le suma la posibilidad de una nueva investigación judicial en Estados Unidos por hechos recientes que podrían reactivar un proceso de extradición.