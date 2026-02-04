Captura de Saab en Venezuela estaba cantada: agentes de EE.UU. le habrían advertido

El escenario político en Venezuela ha dado otro giro drástico tras la salida de Nicolás Maduro del poder por parte de Estados Unidos. Según informaron fuentes federales, el siguiente objetivo de alto nivel en la lista de las autoridades estadounidenses era el empresario barranquillero Álex Saab. Le puede interesar: Alex Saab fue capturado en Venezuela y sería extraditado a EE. UU. con la ayuda de Delcy Rodríguez Tras ser desplazado del doble rol que desempeñaba dentro del régimen, en Caracas, ha cobrado fuerza la versión de que Saab habría sido capturado bajo cargos de traición a la patria. A esto se le suma la posibilidad de una nueva investigación judicial en Estados Unidos por hechos recientes que podrían reactivar un proceso de extradición.

Según su círculo cercano, una nueva extradición resulta improbable debido al perdón presidencial que le otorgó el gobierno de Joe Biden durante las negociaciones en Catar.

Los presuntos mensajes del FBI y la DEA: una nueva oferta para Saab

Una investigación de El Tiempo estableció que, desde hace aproximadamente tres semanas, agentes federales le enviaron mensajes a Saab a través de intermediarios. En estos, le habrían advertido que el gobierno de transición en Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, tendría planes de arrestarlo por presunta traición a la patria. Lea también: EE. UU. mueve ficha en Caracas: jefa diplomática aterriza en Venezuela para relanzar la relación tras captura de Maduro Ante este panorama, las autoridades estadounidenses le habrían ofrecido un arreglo relacionado con un supuesto indictment (acusación formal) que se estaría gestando en su contra. Este proceso judicial se basaría en hechos nuevos, ocurridos tras el perdón presidencial otorgado por la administración Biden.

Saab estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos, pero quedó en libertad en un intercambio de prisioneros con el régimen de Venezuela. FOTO: Getty

Fuentes en Caracas indicaron que la respuesta de Saab fue tajante: afirmó no tener problemas pendientes con Estados Unidos y sostuvo que cualquier cargo nuevo sería un montaje, amparándose en la protección legal que le brindó el indulto anterior. No obstante, fuentes federales consultadas por el diario mencionado sostuvieron que Saab ha mantenido su rol como un poderoso operador, negociando cargamentos de petróleo a pesar de las restricciones vigentes. Por ello, se le habría planteado una “puerta legal” que incluiría medidas de protección para su esposa, Camilla Fabri, y sus hijos. Sobre Fabri, una fuente explicó: “Fuentes locales manifestaron que Camilla Fabri estaría también a punto de ser retirada del rol que cumple en el gobierno de Venezuela, a pesar de que venía promoviendo en redes la libertad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, bajo la narrativa de Miraflores de que se trata de un secuestro”.

La sombra de la condena en Italia: malestar en las agencias federales

Un elemento clave en esta presión sobre el empresario es la reciente divulgación de su condena y la de su esposa en Italia por lavado de activos. De acuerdo con las fuentes, esto formó parte de una “notificación” indirecta de que las agencias internacionales siguen tras sus pasos. En su momento, el entorno de Saab explicó a El Tiempo que la aceptación de cargos en Italia fue una estrategia para abreviar el proceso judicial. Asimismo, señalaron que el barranquillero pretendía seguir ejerciendo un papel relevante en el gobierno de transición liderado por Rodríguez. Y es que mientras en el Palacio de Miraflores se mantienen en silencio sobre el paradero y estatus legal de Saab en el gobierno de Venezuela, el descontento en las agencias de seguridad de Estados Unidos es, al parecer, evidente.

Fuentes federales confesaron a El Tiempo su frustración tras haber estructurado un “robusto indictment por una operación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares”, vinculada al régimen, la cual quedó neutralizada por el perdón presidencial de Biden. Ahora, con estos nuevos hechos sobre la mesa, la justicia estadounidense parece buscar una segunda oportunidad para procesar al hombre clave de las finanzas del chavismo. También le puede interesar: “No hay previstas operaciones del ICE en el Super Bowl”: el anuncio de la NFL para la final del fútbol americano más latina Preguntas frecuentes sobre la noticia