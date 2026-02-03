Fotos | Petro salió de la Casa Blanca hasta con gorra de Trump y libro firmado: “eres genial”

Después del encuentro político y de las fotos oficiales, apareció el detalle que dice más de lo que parece. Un libro. “Trump: The Art of the Deal”. La portada es conocida, casi un ícono: tapa negra, letras doradas, la imagen del entonces empresario convertido en marca.
El presidente Gustavo Petro dio a conocer la fotografía del libro que le regaló autografiado el mandatario estadounidense con la leyenda: “you are great (tú eres genial)”. El regalo fue compartido por Petro en su cuenta de X con un mensaje muy particular: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.