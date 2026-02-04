Las cuentas pendientes de Alex Saab con la justicia de EE. UU., a donde regresaría extraditado

El barranquillero Alex Nain Saab, capturado este miércoles en Venezuela, tiene un historial en Estados Unidos —que al parecer colaboró en su detención— que se centra en una acusación federal presentada en 2019 que lo señaló como el presunto cerebro de una red de lavado de activos, delito por el que también fue condenado recientemente por la justicia italiana.
El expediente, radicado en la Corte del Distrito Sur de Florida, documentó que el empresario colombiano y un socio suyo habrían transferido aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero, incluidas algunas en territorio estadounidense, bajo la apariencia de negocios legítimos.
La acusación formal de la justicia norteamericana sostuvo que Saab utilizó el sistema de control cambiario venezolano para obtener dólares a tasas preferenciales. Según los fiscales federales, este esquema se sustentó en el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para asegurar contratos relacionados con la construcción de viviendas de interés social.