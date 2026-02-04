Endulzar los días saldrá más barato porque las Chocolatinas Jet bajarán de precio, ¿a cómo quedarán?

Endulzar el día con un chocolate en momentos en que todo sube, podría salirle más barato en los próximos días, todo porque la Compañía Nacional de Chocolates anunció que su emblemática Chocolatina Jet, la de cuadritos y de empaque azul, bajará de precio.
Y es que la empresa del Gupo Nutresa anunció una reducción del 17 % en el precio de venta al público de las chocolatinas que han acompañado a más de una generación en el país, lo que permitirá que la Jet vuelva a costar $1.000 en dos de sus principales referencias.
La decisión, explicó el presidente de la Nacional de Chocolates, Juan Fernando Castañeda, se tomó luego de sortear el aumento en el precio del cacao, que alcanzó los $12.000 dólares por tonelada, y el aumento tributario de los llamados impuestos saludables.