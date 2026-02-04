Videos | Adulta mayor murió tras ser atropellada en Bogotá: iba caminando con sus dos nietos

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 4 de febrero, cuando una adulta mayor, dos niños y un motociclista fueron arrollados por un vehículo particular en Bogotá. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 de la tarde en la intersección de la Calle 63 (también conocida como Avenida Mutis) y la Carrera 17, cuando el conductor perdió el control, se estrelló contra un motociclista y, más adelante, contra un poste. En el trayecto también impactó a la señora, a un niño de 6 años y a una niña de 11, quienes se desplazaban como peatones.

La abuela de los menores, falleció debido a la gravedad de las heridas, y el conductor de la moto se encuentra gravemente herido. Los niños ya están en manos de las autoridades y fuera de peligro. “Al llegar al lugar, apoyamos a las entidades de la Secretaría de Salud en la atención del motociclista, que se encontraba lesionado, y de los menores, quienes fueron trasladados a la Clínica del Country”, afirmó a Noticias Caracol el sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Chapinero.