Videos | Adulta mayor murió tras ser atropellada en Bogotá: iba caminando con sus dos nietos

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 4 de febrero, cuando una adulta mayor, dos niños y un motociclista fueron arrollados por un vehículo particular en Bogotá.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 de la tarde en la intersección de la Calle 63 (también conocida como Avenida Mutis) y la Carrera 17, cuando el conductor perdió el control, se estrelló contra un motociclista y, más adelante, contra un poste. En el trayecto también impactó a la señora, a un niño de 6 años y a una niña de 11, quienes se desplazaban como peatones.