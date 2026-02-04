x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Videos | Adulta mayor murió tras ser atropellada en Bogotá: iba caminando con sus dos nietos

Los menores y un motociclista sufrieron lesiones y requirieron atención médica. Las autoridades investigan el accidente para determinar si el conductor del carro involucrado superó los límites de velocidad.

  • Un accidente de tránsito en Bogotá dejó a una persona muerta y a tres heridos. FOTOS: Tomadas de las redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 4 de febrero, cuando una adulta mayor, dos niños y un motociclista fueron arrollados por un vehículo particular en Bogotá.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 de la tarde en la intersección de la Calle 63 (también conocida como Avenida Mutis) y la Carrera 17, cuando el conductor perdió el control, se estrelló contra un motociclista y, más adelante, contra un poste. En el trayecto también impactó a la señora, a un niño de 6 años y a una niña de 11, quienes se desplazaban como peatones.

La abuela de los menores, falleció debido a la gravedad de las heridas, y el conductor de la moto se encuentra gravemente herido. Los niños ya están en manos de las autoridades y fuera de peligro.

“Al llegar al lugar, apoyamos a las entidades de la Secretaría de Salud en la atención del motociclista, que se encontraba lesionado, y de los menores, quienes fueron trasladados a la Clínica del Country”, afirmó a Noticias Caracol el sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Chapinero.

El siniestro generó una fuga de gas en una de las edificaciones cercanas, lo que provocó el despliegue de los equipos de bomberos para controlar el daño y salvaguardar la vida de los habitantes y visitantes de la zona.

Entérese: Grave accidente en la vía a San Pedro de los Milagros dejó tres muertos

Por su parte, la Policía de Tránsito de Bogotá realizó algunos cierres viales en la Avenida Mutis (Calle 63) en sentido oriente-occidente desde las 3:13 p.m., mientras el grupo de criminalística avanzaba en las investigaciones del caso.

Hasta el momento, las autoridades continúan indagando en el esclarecimiento del accidente y confirmaron de manera preliminar que el conductor del vehículo no estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, ahora se intenta determinar si algún conductor (motociclista- vehículo) omitió la señal del semáforo en rojo.

Siga leyendo: En video: Los “azules” que se volvieron héroes en medio de la emergencia invernal de Medellín

Investigación
Bomberos
Accidentes
Muerte
niños
Accidentes de tránsito
Heridos
Conductores
Adulto mayor
Abuela
Bogotá
