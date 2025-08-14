¿Qué papel juega Colombia en el despliegue de tropas de EE. UU. en el Caribe para perseguir narcos?

Estados Unidos anunció este jueves que habrá despliegue de tropas de ese país en el mar Caribe para perseguir narcotraficantes latinoamericanos. Una de esas organizaciones criminales, “El cartel de los soles”, está asociada al dictador Nicolás Maduro y a la cúpula del régimen venezolano.
Así lo dijo públicamente el secretario de Estado, Marco Rubio: “el Cartel de los Soles es una de las organizaciones más amplias del hemisferio, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal (...) Simplemente (están) exportando a Estados Unidos veneno, están matando, están destruyendo comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”, indicó el republicano.
Pero, más allá del anuncio, ¿cómo entender la posición de Estados Unidos y qué papel cumple el Gobierno de Gustavo Petro?