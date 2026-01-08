x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“La injusticia no va a ser eterna”: María Corina Machado calificó de “restitución moral” la libertad de los presos políticos

La líder opositora venezolana y Nobel de Paz, le envió un mensaje a todos los familiares de los primeros presos políticos liberados en Venezuela tras la exigencia y presión por parte de Estados Unidos.

  • La líder de la oposición centró gran parte de su intervención en el papel de los familiares, luego de que se liberaran los primeros presos políticos durante este jueves 8 de enero. FOTO: AFP
    La líder de la oposición centró gran parte de su intervención en el papel de los familiares, luego de que se liberaran los primeros presos políticos durante este jueves 8 de enero. FOTO: AFP
  • La líder opositora venezolana María Corina Machado. FOTO: Getty
    La líder opositora venezolana María Corina Machado. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
08 de enero de 2026
bookmark

La líder opositora venezolana María Corina Machado, calificó este jueves 8 de enero las excarcelaciones de presos políticos en su país como un “acto de restitución moral” y aseguró que la “injusticia no va a ser eterna”.

Le puede interesar: Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa: la historia de los primeros presos políticos liberados en Venezuela por exigencia de EE. UU.

Las autoridades venezolanas anunciaron más temprano un “número importante” de liberaciones, en medio presiones de Estados Unidos tras derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“Este día importa porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”, dijo la premio Nobel de la Paz en un audio difundido por sus redes sociales.

La líder opositora venezolana María Corina Machado. FOTO: Getty
La líder opositora venezolana María Corina Machado. FOTO: Getty

Y agregó, “reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano”.

El reconocimiento a la resistencia de las familias: “nada devuelve los años robados”

La líder de la oposición centró gran parte de su intervención en el papel de los familiares, quienes han enfrentado la incertidumbre del sistema penitenciario.

Machado reconoció que estas personas “han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente”, aludiendo a los años de espera y silencio mientras la estructura del país se debilitaba.

En un mensaje directo a los allegados de los detenidos, exaltó su postura durante el tiempo de reclusión. “Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”, destacó.

Para Machado, este anuncio representa el reconocimiento de “la injusticia y heridas abiertas” que permanecen tanto en las víctimas directas como en su entorno cercano. Destacó el impacto irreversible de la prisión política al declarar que “nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables”.

El mensaje concluyó destacando la noción de justicia sostenida por las familias “frente a un régimen que intentó enterrarla”. Machado deseó que esta jornada devuelva la paz a los hogares afectados, presentando a las víctimas como una muestra de que la dignidad “sabe esperar sin rendirse y triunfar”.

Finalmente, reiteró que mantendrá su labor hasta que todos los presos sean libres y el país recupere la democracia y la libertad.

También le puede interesar: “No necesito del derecho internacional”: Trump dijo que su moral es el único límite para acciones de EE. UU. en el extranjero

Temas recomendados

Internacional
Justicia
Presos
Líderes del mundo
Presidente de Estados Unidos
Política
Redes sociales
Virales
Familia
Nobel de Paz
Geopolítica
Diplomacia
Mundo
Oposición
Gobierno Nacional
Liberación
Mensaje
Líder opositora
Presos políticos
Captura de Nicolás Maduro
Estados Unidos
Venezuela
Nicolás Maduro
María Corina Machado
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida