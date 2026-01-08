x

Denuncian que en año electoral la Adres quiere triplicar su planta y doblar su presupuesto a $99 mil millones

El congresista Andrés Forero denuncia un aumento récord en cargos y presupuesto en la Adres. Conozca la denuncia sobre el aumento de cargos en año electoral y qué pasará con los recursos.

  • La ADRES es una entidad encargada de administrar los recursos de la salud en Colombia.
    La ADRES es una entidad encargada de administrar los recursos de la salud en Colombia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
En medio de lo que diversos sectores califican como una “emergencia económica” y una profunda crisis en el sistema de salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se encuentra en el ojo del huracán.

El representante a la Cámara Andrés Forero denunció a través de sus redes sociales, que la entidad busca un crecimiento masivo de su estructura burocrática en un momento de alta sensibilidad nacional.

En X (antes Twitter, el congresista dijo: “@AdresCol también busca crecer la planta de personal en plena crisis de salud, en “emergencia económica” y en elecciones. Pasarían de 233 a 930 cargos y de un costo anual de $48.017 M a $99.069 M. Indigna que pretendan politiquear mientras #MuerenPacientes”.

Hay que recordar que la Adres es la entidad encargada de administrar, recaudar y girar los recursos financieros del sistema de salud colombiano, asegurando que los fondos lleguen a las EPS, hospitales y proveedores para financiar los servicios de salud, medicamentos, incapacidades y licencias a todos los ciudadanos. Es decir, maneja el dinero de cotizaciones, aportes nacionales y otros ingresos para garantizar la atención y sostenibilidad del sistema.

De acuerdo con las respuestas de la entidad al congresista, el proyecto de rediseño institucional contempla que la planta de personal pase de los 233 cargos actuales a un total de 930 empleos propuestos.

Este incremento en el número de funcionarios vendría acompañado de un ajuste significativo en las finanzas del Estado: el costo anual de la nómina, con los cambios propuestos, se proyecta que quede en 99.069 millones, 51.052 millones más que los costos actuales de la planta de trabajadores de la entidad.

Más cargos y un presupuesto duplicado

La propuesta de la ADRES incluye la creación de nuevos niveles jerárquicos y operativos, tales como: una presidencia y dos vicepresidencias, así como un aumento de 10 a 16 subdirecciones técnicas. Cientos de nuevos cargos para gestores de operaciones, que pasarían de 157 en la planta actual a 731 en la propuesta.

Ante los cuestionamientos, la dirección de la ADRES, encabezada por Félix León Martínez, defiende la medida basándose en un estudio técnico contratado con la Universidad Nacional de Colombia. Según la entidad, este rediseño busca cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos de “dignificación laboral” del Gobierno Nacional.

La institución argumenta que el aumento de la planta fija responde a la necesidad de absorber las funciones que actualmente se cumplen a través de 660 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

De acuerdo con la respuesta de la entidad, se busca una “planta de empleos óptima” que correlacione las necesidades reales de talento humano con la formalización del empleo público. Para el representante Andrés Forero, estas cifras resultan “indignantes”.

El congresista cuestionó que se pretenda “politiquear” y expandir la burocracia estatal mientras el país enfrenta una crisis donde muchas personas mueren esperando una cita médica. Forero enfatiza que este movimiento ocurre, además, en un contexto de calendario electoral, lo que aumenta las sospechas sobre las verdaderas motivaciones tras la expansión.

Las otras denuncias de esta semana que ha hecho Forero

Este miércoles el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, hizo otras denuncias en el comienzo de año electoral, una de ellas tiene que ver con el Ministerio de Salud y Protección Social que se proyecta en la creación de 442 nuevos cargos como parte de su proceso de reorganización institucional y formalización laboral, con un costo anual estimado de $59.403 millones para 2026.

“En plena emergencia económica”, en plena crisis sanitaria y en vísperas de elecciones Guillermo Jaramillo quiere crecer la planta del Ministerio de Salud en 442 cargos con un costo anual de $59.403 M”, escribió Forero en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Actualmente, el proceso de rediseño ya cuenta con las autorizaciones del Ministerio de Salud, la Junta Directiva de la ADRES y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). No obstante, el proyecto permanece a la espera de la viabilidad presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda para su implementación definitiva.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué es la Adres y por qué es importante su presupuesto?
Es la entidad que administra y gira los recursos del sistema de salud en Colombia. Su presupuesto es clave porque garantiza que el dinero llegue a EPS y hospitales para atender a los ciudadanos.
¿Cuánto aumentaría el costo de la nómina de la Adres?
El costo anual de la planta de personal pasaría de $48.017 millones a $99.069 millones, representando un incremento de más de $51.000 millones de pesos en la administración estatal.
¿Qué dice el Gobierno sobre el rediseño de la Adres?
La dirección de la entidad defiende el proyecto asegurando que busca formalizar el empleo de 660 contratistas actuales, siguiendo lineamientos de “dignificación laboral” establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

