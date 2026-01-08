Denuncian que en año electoral la Adres quiere triplicar su planta y doblar su presupuesto a $99 mil millones

En medio de lo que diversos sectores califican como una “emergencia económica” y una profunda crisis en el sistema de salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se encuentra en el ojo del huracán.
El representante a la Cámara Andrés Forero denunció a través de sus redes sociales, que la entidad busca un crecimiento masivo de su estructura burocrática en un momento de alta sensibilidad nacional.
En X (antes Twitter, el congresista dijo: “@AdresCol también busca crecer la planta de personal en plena crisis de salud, en “emergencia económica” y en elecciones. Pasarían de 233 a 930 cargos y de un costo anual de $48.017 M a $99.069 M. Indigna que pretendan politiquear mientras #MuerenPacientes”.