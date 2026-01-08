“No necesito del derecho internacional”: Trump dijo que su moral es el único límite para acciones de EE. UU. en el extranjero

Así lo dijo en una entrevista con el New York Times publicada el jueves, concedida menos de una semana después del operativo estadounidense en Venezuela para la captura del presidente depuesto de ese país, Nicolás Maduro , y en medio de las preocupaciones europeas por el creciente interés de Estados Unidos por controlar Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que solo “su moral” constituye un límite para la política exterior de su gobierno y aseguró que “no necesita” del derecho internacional.

Consultado en la noche del miércoles sobre si existe un límite a las acciones de Estados Unidos en el extranjero, Trump respondió: “Sí, hay una cosa. Mi moral. Mi mente. Es lo único que puede detenerme”.

“Yo no necesito del derecho internacional” , agregó. “No busco hacerle daño a las personas”. Cuando el equipo del Times le preguntó si cree que Estados Unidos debe respetar el derecho internacional, respondió que “sí”, pero que “depende de cuál es su definición de derecho internacional”.

Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga a los criminales de guerra, y en varias ocasiones ha rechazado decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas.

Aunque se declara a sí mismo como “el presidente de la paz”, durante su segundo mandato, Trump ha ordenado varios operativos militares en otros países. En junio ordenó atacar el programa nuclear de Irán y también ordenó golpes en Iraq, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y, más recientemente, Venezuela.

Luego de la captura de Maduro el sábado, Trump también amenazó con operativos en otros países como Colombia y Groenlandia, que es administrada por Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Cuando los periodistas del Times le preguntaron si prioriza la estabilidad de la OTAN o hacerse con Groenlandia, Trump dijo: “puede ser una opción”. El control de Estados Unidos sobre Groenlandia es “lo que siento que psicológicamente se necesita para el éxito”, añadió.

Trump también dijo que no tiene problema con los negocios internacionales de su familia. “Les prohibí que hicieran negocios en mi primer periodo (como presidente) y nadie me dio el crédito”, dijo Trump. “Me di cuenta de que a nadie le importa y de que puedo hacerlo”.

