Medellín se une por los afectados del terremoto: hará concierto con más de 25 artistas

Medellín se prepara para una jornada de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto. Este sábado 15 de agosto, el Centro de Eventos La Macarena será escenario de “Colombia, Medellín Te Quiere”, un concierto benéfico que busca reunir recursos y ayudas para las familias que resultaron afectadas por la emergencia.

La iniciativa contará con la participación de más de 25 artistas, quienes se sumaron a la jornada donando su talento. Entre los nombres anunciados están Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana y Westcol.

El evento comenzará al mediodía y tendrá una duración aproximada de ocho horas. Las puertas de La Macarena estarán abiertas desde las 11:00 a.m., mientras que el concierto se extenderá hasta las 8:00 p.m.

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La boletería tendrá precios entre los $60.000 y los $140.000, y el dinero recaudado será canalizado mediante la Corporación Presentes, entidad encargada de recibir y gestionar los aportes destinados a las comunidades damnificadas.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la ayuda estará dirigida principalmente a familias afectadas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, regiones que sufrieron consecuencias del movimiento telúrico.

”Ojo: nadie va a ganar un solo peso, esto es una gran unión de voluntades con el único propósito de ayudar. Vayamos con familia y amigos, y en medio de este dolor unámonos para ayudar a quienes más lo necesitan”, dijo el mandatario.