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Encontraron muerto al padre del periodista José Fernando Patiño, desaparecido tras el terremoto

Darío Patiño Rivera, de 78 años, permaneció atrapado entre los escombros luego del terremoto que sacudió al país. Su muerte fue confirmada por su hijo, periodista de Blu Radio.

  • Darío Patiño Rivera, de 78 años, junto a su hijo, el periodista José Fernando Patiño. El hombre falleció tras permanecer atrapado entre los escombros luego del terremoto. Foto: redes sociales @josefdopatino
    Darío Patiño Rivera, de 78 años, junto a su hijo, el periodista José Fernando Patiño. El hombre falleció tras permanecer atrapado entre los escombros luego del terremoto. Foto: redes sociales @josefdopatino
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 10 horas
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Darío Patiño Rivera, padre del periodista de Blu Radio José Fernando Patiño, falleció tras permanecer atrapado entre los escombros luego del terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

La muerte del hombre, de 78 años, fue confirmada por su hijo, quien durante más de un día acompañó y siguió las labores de búsqueda mientras los organismos de socorro trabajaban para localizarlo.

En contexto: El dramático testimonio de reconocido periodista cuyo padre sigue atrapado bajo los escombros de un edificio en Cali

Desde el momento del colapso de la estructura en Cali, familiares y equipos de rescate mantuvieron las labores de búsqueda. La incertidumbre se prolongó durante varias horas, mientras circulaban versiones sobre un posible rescate con vida que no llegaron a confirmarse. Finalmente, durante la noche del martes, los rescatistas recuperaron el cuerpo de Patiño Rivera entre los escombros.

José Fernando Patiño comunicó la noticia a través de sus redes sociales: “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Dario Patiño Rivera, de entre los escombros”, escribió.

Lea más: “Fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida”: Dos periodistas llevan 24 horas sin noticias de sus familiares en Cali

El periodista también agradeció a quienes participaron en las labores de búsqueda y acompañaron a su familia durante la emergencia: “En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso. A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”, señaló.

El hombre, de 78 años, estaba solo en el apartamento en el que residía, ubicado en el tercer piso de Torres del Limonar, en el sector Ciudad Capri, al sur de Cali, cuando ocurrió el sismo de magnitud 7,4.

El caso de Darío Patiño Rivera se suma a las 95 víctimas mortales que deja hasta ahora el terremoto en Cali, mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación entre las estructuras afectadas.

En paralelo, el periodista Carlos Andrés Aponte Marín continúa en Cali a la espera de encontrar a sus familiares y mantiene la esperanza de hallarlos con vida entre los escombros del edificio Torres del Limonar, en el barrio Capri.

Aponte regresó desde Bogotá tras conocer el colapso de la estructura, donde se encontraban sus padres, Carlos Aponte y Stella Marín, ambos de 62 años, y su sobrina Ileana Giraldo, de 10 años. El edificio cayó hacia el costado en el que estaba el apartamento familiar, dejando vigas y otros elementos de la construcción sobre la zona donde sus familiares habrían buscado refugio.

Siga leyendo: Colombia de luto: Gobierno decreta tres días de duelo en honor a las víctimas del terremoto

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde murió el padre del periodista José Fernando Patiño?
Se encontraba solo en el apartamento donde vivía, ubicado en el tercer piso de Torres del Limonar, en el sector de Ciudad Capri, al sur de Cali, murió después de quedar atrapado entre los escombros de una estructura afectada por el sismo del 10 de agosto.
¿Quién confirmó la muerte del padre de José Fernando Patiño?
El propio José Fernando Patiño confirmó la muerte de su padre, Darío Patiño Rivera, mediante una publicación en sus redes sociales.
¿Cuántas personas han muerto en Cali por el terremoto?
Hasta el momento se registran más de 95 víctimas mortales en Cali.

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