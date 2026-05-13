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La ruta hacia la final se aprieta: Nacional y Santa Fe aguardan por sus rivales en semifinales

Atlético Nacional y Independiente Santa Fe ya aseguraron su lugar en semifinales y ahora esperan por los vencedores de las series entre Tolima-Pasto y Junior-Once Caldas para continuar la carrera hacia la gran final de la Liga.

  • Santa Fe dejó al América en el camino tras golearlo en el estadio El Campín. FOTO COLPRENSA
    Santa Fe dejó al América en el camino tras golearlo en el estadio El Campín. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Atlético Nacional ya aseguró su lugar en las semifinales de la Liga y ahora aguarda por el vencedor de la serie entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto, que se definirá este miércoles en el estadio Estadio La Libertad.

El conjunto pijao llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida, aunque todavía debe ratificar la clasificación en una de las plazas más complejas del campeonato. Precisamente, Tolima no gana en Pasto desde 2024, cuando consiguió una contundente victoria 1-4 sobre el equipo nariñense.

Sin embargo, después de aquel triunfo el panorama cambió para los tolimenses. En sus tres visitas más recientes a La Libertad registran un saldo negativo: dos derrotas y un empate, números que mantienen abierta la serie y alimentan la ilusión del cuadro volcánico de remontar frente a su gente.

Mientras tanto, el otro semifinalista ya tiene nombre: Independiente Santa Fe. El equipo cardenal selló su clasificación con autoridad tras golear 4-0 a América de Cali y ahora espera rival entre Junior de Barranquilla y Once Caldas.

En esa llave, el conjunto tiburón parte con ventaja gracias al triunfo 0-1 conseguido en el estadio Estadio Palogrande, aunque la serie todavía permanece abierta de cara al duelo definitivo en Barranquilla.

Con Nacional y Santa Fe ya instalados entre los cuatro mejores, la Liga comienza a entrar en su fase más decisiva y cada llave promete emociones hasta el último minuto.

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