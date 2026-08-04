Gobierno Petro compró 4 aeronaves militares por $1,5 billones a última hora, ¿cuáles son?

El Ministerio de Defensa confirmó la compra de cuatro aeronaves a pocos días de terminar el mandato presidencial de Gustavo Petro, por un valor cercano a los $1,5 billones de pesos, situación que no pudo exponerle al gobierno entrante en las últimas semanas porque no hubo empalme. Así lo precisó el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, durante una entrevista realizada en la mañana de este martes en Blu Radio. Las aeronaves adquiridas en los últimos días son un Embraer Legacy 600 para transporte ejecutivo y dos Embraer KC 390 Millennium para transporte militar, ambos modelos de fabricación brasilera; y un Boeing 737 para transporte de carga, producido en Estados Unidos. Con estas compras, las cuales comprometerán vigencias futuras, el ministerio comenzó a ejecutar los primeros $1,5 billones del Conpes 4187, que el pasado 22 de julio aprobó una partida total de $13 billones para suplir, en un plazo de ocho años, una serie de capacidades militares que el Estado venía perdiendo. Según datos de la entidad, conocidos por EL COLOMBIANO, el plan con ese presupuesto es adquirir un total de 14 aviones, 33 helicópteros, 188 vehículos para movilidad terrestre, 94 embarcaciones, 752 drones, 400 sistemas de detección antidrones, 16.209 radios y equipos de comunicación tácticas y 16 obuses; al igual que 119.609 fusiles, ametralladoras y lanzagranadas; y 84 millones de municiones.

“Estas necesidades no surgieron ahorita, vienen de antes, décadas atrás”, argumentó Sánchez, en respuesta a la pregunta de por qué se hacían estas compras al final del actual gobierno. Dijo que para recuperar el rezago general en las capacidades de defensa de la Nación, se requiere una inversión cercana a los $100 billones, de los cuales el citado Conpes ya le dio vía libre a los primeros $13 billones. “El Conpes se ejecutará hasta el 31 de diciembre. Ahorita lo que se está ejecutando son $1,5 billones que equivalen a 366,4 millones de dólares, según la tasa cambiaria, porque el contrato se hizo en dólares. Ese gasto no le va a llegar al próximo gobierno, sino al que suceda a ese”, afirmó. En cuanto a la firma de los contratos para adquirir los primeros cuatro aviones de ese paquete, Sánchez aclaró que el Embraer Legacy 600 estará bajo la responsabilidad de la Fuerza Aeroespacial (FAC), para ponerlo al servicio de la Presidencia de la República. “Ese avión es para transporte ejecutivo, porque una de las funciones de la FAC es darle al gobierno la capacidad de tener presencia en diferentes partes del país. Para eso se venía usando un Hércules, que es para transportar tropa”, explicó.