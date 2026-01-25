Encontraron muerto a niño de 9 años que había desaparecido en Bogotá: su padre lo asesinó

La tragedia tocó la puerta de la familia de Adrián Mathias Pinzón Calvo, un menor de edad de 9 años que fue reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero tras salir con su padre en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.
Su padre, Marco Antonio Pinzón, quien no vivía con él, le pedió permiso a una tía, que tenía la custodia del menor, para llevarlo a un centro comercial. Sin embargo, el niño nunca regresó a su casa y terminó asesinado a manos de su padre, quien también se quitó la vida.
El filicidio habría ocurrido el 22 de enero, cinco días después de la desaparición del menor. Su cuerpo fue hallado junto al de su padre en una zona boscosa del barrio Los Laches, cerca de la iglesia del barrio Egipto, en el centro de la capital.