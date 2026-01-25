Encontraron muerto a niño de 9 años que había desaparecido en Bogotá: su padre lo asesinó

La tragedia tocó la puerta de la familia de Adrián Mathias Pinzón Calvo, un menor de edad de 9 años que fue reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero tras salir con su padre en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Su padre, Marco Antonio Pinzón, quien no vivía con él, le pedió permiso a una tía, que tenía la custodia del menor, para llevarlo a un centro comercial. Sin embargo, el niño nunca regresó a su casa y terminó asesinado a manos de su padre, quien también se quitó la vida. El filicidio habría ocurrido el 22 de enero, cinco días después de la desaparición del menor. Su cuerpo fue hallado junto al de su padre en una zona boscosa del barrio Los Laches, cerca de la iglesia del barrio Egipto, en el centro de la capital.

La desaparición y muerte de Adrián Mathias

El menor estaba bajo el cuidado de su tía, Daniela Calvo, porque su madre vive en Estados Unidos y su padre, quien también estaba en ese país, había regresado a Colombia, pero se encontraba recluido en una clínica de salud mental en la capital. “Después de eso, por su condición, el niño quedó bajo nuestro cuidado y desde diciembre yo siempre estuve pendiente de él, acompañándolo y protegiéndolo”, explicó Daniela en diálogo con el periódico El Tiempo. La tía también contó que el padre del niño insistía en retomar el contacto con su hijo tras la ruptura con su madre y el deterioro de su salud mental. Siga leyendo: Niña de 6 años pidiendo auxilio y comida fue rescatada en un apartamento en Bogotá El sábado 17 de enero, Marco Antonio recogió a Adrián Mathias y se lo llevó. El niño, que medía 1,50 de estatura y tenía una contextura gruesa, ojos cafés y cabello negro liso, estaba vestido con buzo color vino tinto, un jean negro y tenis blancos. Tenía un celular con el que su mamá, a la distancia, y su tía se comunicaban con él. Daniela contó que el día de la desaparición, padre e hijo estuvieron varias horas en un parque. Allí, el hombre le quitó el celular al menor, lo bloqueó y apagó. “Ya en la noche fue cuando dejamos de tener cualquier tipo de contacto con ellos”, dijo la tía.