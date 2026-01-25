x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Encontraron muerto a niño de 9 años que había desaparecido en Bogotá: su padre lo asesinó

Adrián Mathias Pinzón Calvo había salido el 17 de enero a pasar la tarde con su padre, con quien no vivía. Tras su desaparición, el papá envió mensajes a la madre del menor amenazando con asesinar al niño.

  • El cuerpo del niño Adrián Mathias fue encontrado junto al de su padre en un barrio en el centro de Bogotá. FOTOS: Colprensa y cortesía
    El cuerpo del niño Adrián Mathias fue encontrado junto al de su padre en un barrio en el centro de Bogotá. FOTOS: Colprensa y cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La tragedia tocó la puerta de la familia de Adrián Mathias Pinzón Calvo, un menor de edad de 9 años que fue reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero tras salir con su padre en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Su padre, Marco Antonio Pinzón, quien no vivía con él, le pedió permiso a una tía, que tenía la custodia del menor, para llevarlo a un centro comercial. Sin embargo, el niño nunca regresó a su casa y terminó asesinado a manos de su padre, quien también se quitó la vida.

El filicidio habría ocurrido el 22 de enero, cinco días después de la desaparición del menor. Su cuerpo fue hallado junto al de su padre en una zona boscosa del barrio Los Laches, cerca de la iglesia del barrio Egipto, en el centro de la capital.

La desaparición y muerte de Adrián Mathias

El menor estaba bajo el cuidado de su tía, Daniela Calvo, porque su madre vive en Estados Unidos y su padre, quien también estaba en ese país, había regresado a Colombia, pero se encontraba recluido en una clínica de salud mental en la capital.

“Después de eso, por su condición, el niño quedó bajo nuestro cuidado y desde diciembre yo siempre estuve pendiente de él, acompañándolo y protegiéndolo”, explicó Daniela en diálogo con el periódico El Tiempo. La tía también contó que el padre del niño insistía en retomar el contacto con su hijo tras la ruptura con su madre y el deterioro de su salud mental.

Siga leyendo: Niña de 6 años pidiendo auxilio y comida fue rescatada en un apartamento en Bogotá

El sábado 17 de enero, Marco Antonio recogió a Adrián Mathias y se lo llevó. El niño, que medía 1,50 de estatura y tenía una contextura gruesa, ojos cafés y cabello negro liso, estaba vestido con buzo color vino tinto, un jean negro y tenis blancos. Tenía un celular con el que su mamá, a la distancia, y su tía se comunicaban con él.

Daniela contó que el día de la desaparición, padre e hijo estuvieron varias horas en un parque. Allí, el hombre le quitó el celular al menor, lo bloqueó y apagó. “Ya en la noche fue cuando dejamos de tener cualquier tipo de contacto con ellos”, dijo la tía.

Fue entonces cuando Marco Antonio empezó a intimidar a la mamá del menor enviándole mensajes en los que le decía que iba a hacerle daño al niño. De hecho, uno de ellos tenía imágenes de un arma de fuego, lo que hizo temer lo peor. Pero la amenaza mayor vino después cuando el hombre, en una videollamada a la madre de su hijo le dijo que lo iba a matar.

La amenaza hizo que las autoridades aumentaran la búsqueda del niño. Sin embargo, el jueves 22 de enero se produjo el desenlace fatal.

Le puede interesar: Caso Zulma Guzmán: ¿quién es la otra mujer señalada de participar en el envenenamiento con talio?

Ese día, tras un reporte de la comunidad, el niño y su padre fueron encontrados muertos en el barrio Los Laches. Adrián Mathias tenía un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue hallado junto al de su padre, que se disparó en el pecho y murió en el mismo lugar.

Las autoridades acordonaron el lugar e hicieron el levantamiento de los cuerpos en medio del dolor de una familia destrozada por la tragedia.

Temas recomendados

Familia
Salud mental
Asesinato
Crímenes
Homicidio
niños
Menores de edad
Hijos
Padres
Colombia
Bogotá
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida