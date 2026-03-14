Jorge Carrillo salió de ISA: junta directiva dio por terminado su contrato tras fallo del Consejo de Estado

La empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) informó que su junta directiva decidió dar por terminado el contrato laboral de Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía, tras la nulidad de su nombramiento.

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Según indicó la empresa en un comunicado, la decisión fue adoptada el 14 de marzo de 2026 mediante voto por escrito y con aprobación unánime de los miembros de la junta directiva. En la determinación se instruyó a la administración de ISA para notificar a Carrillo la terminación unilateral de su contrato de trabajo.

La medida se produce en cumplimiento de la sentencia emitida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de su nombramiento como presidente de la compañía.

De acuerdo con ISA, una vez recibida la instrucción de la junta directiva, la administración procedió a comunicar oficialmente la decisión al directivo. La terminación del contrato se hará efectiva a partir de la ejecutoria de la sentencia emitida por el alto tribunal.