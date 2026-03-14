Murió en prisión estrella británica de la televisión, condenada por abusos sexuales a menores

El actor británico John Alford, de nombre civil John Shannon, falleció este viernes 13 de marzo en prisión, donde cumplía una condena de ocho años y medio por delitos sexuales contra dos adolescentes. Tenía 54 años.

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Fuentes penitenciarias confirmaron el deceso a The Mirror y la BBC. “John Shannon murió en prisión el 13 de marzo de 2026. Como en todos los casos de muertes bajo custodia, el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional investigará el caso”, declaró un portavoz del sistema penitenciario.

Alford saltó a la fama en las décadas de 1980 y 1990 por sus papeles en las series británicas Grange Hill y London’s Burning. Sin embargo, su carrera se vio truncada por un historial delictivo que incluyó una condena por suministrar drogas a un periodista encubierto, lo que provocó su despido de London’s Burning.

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En septiembre de 2025, fue declarado culpable de agredir a una joven de 15 años y a otra de 14 en hechos ocurridos en 2022. Durante el juicio, la víctima de 14 años declaró que el actor la violó en dos lugares diferentes de una casa después de haber bebido vodka con él.

Alford siempre negó rotundamente las acusaciones. En enero de este año fue sentenciado a prisión.