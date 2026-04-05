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Por una gotera cayó red de semisumergibles que movían cocaína a Estados Unidos

Siete colombianos fueron extraditados a Nueva York, señalados de coordinar la exportación de cocaína en semisumergibles, en apoyo con el cartel de Sinaloa.

  • Según información de la DEA, la red de narcotráfico exportaba la cocaína desde la Costa Pacífica colombiana “hacia áreas controladas por el cartel de Sinaloa en México. Fotos: cortesía
    Según información de la DEA, la red de narcotráfico exportaba la cocaína desde la Costa Pacífica colombiana “hacia áreas controladas por el cartel de Sinaloa en México. Fotos: cortesía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 7 horas
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Una simple gotera dejó al descubierto una intrincada red de narcotráfico internacional especializada en el transporte de cocaína en semisumergibles, lo que terminó con siete colombianos extraditados y respondiendo ante el estrado de una corte de Nueva York, en Estados Unidos.

Esta accidentada historia comenzó el 7 de octubre de 2023 en aguas del Pacífico Sur, cerca del departamento de Nariño, cuando tres navegantes surcaban el océano rumbo a Centroamérica.

De repente detectaron una filtración de agua en el semisumergible. Aunque trataron de contenerlo, el líquido salado penetró en los sistemas de navegación y causó un corto circuito en los motores.

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Las llamas quemaron el combustible y el interior de la embarcación se llenó de humo negro y tóxico.

Tuvieron que abrir la escotilla para no ahogarse, y la humareda llamó la atención de una patrulla de Guardacostas que había zarpado del municipio de Tumaco.

Cuando los marinos llegaron a socorrer a los tripulantes, descubrieron que transportaban 204 bultos con 3.300 paquetes rectangulares, los cuales contenían 3,3 toneladas de cocaína. Primero los rescataron y luego los capturaron.

Según el reporte del caso expedido en ese momento por la Armada, y conocido por EL COLOMBIANO, la droga “sería comercializada en más de 8.000 dosis, con un valor estimado de más de 111 millones de dólares”.

Al analizar las marquillas que tenía el alcaloide, los investigadores constataron que guardaban relación con otra incautación realizada cuatro meses antes, también en la Costa Pacífica.

Acaeció el 27 de junio de 2023, cuando interceptaron otro semisumergible cargado con 2,3 toneladas de cocaína, cuyo destino era México.

La revelación no era menor, pues estaban ante una organización criminal que en ese breve lapso había despachado 5,6 toneladas en total, y que tenía la capacidad de financiar este tipo de vehículos tan difíciles de detectar en altamar.

La información fue compartida con EE.UU. y la investigación asumida por la Agencia Antidrogas (DEA), lo que derivó en la apertura de un expediente y una acusación formal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Según lo consignado en ese documento, la red de narcotráfico exportaba la cocaína desde la Costa Pacífica colombiana “hacia áreas controladas por el cartel de Sinaloa en México. La organización administraba cada paso: conseguía inversionistas, construía los semisumergibles, contrataba tripulación, llenaba las embarcaciones con cocaína y realizaba contravigilancia en altamar con barcos pesqueros, para evitar la interceptación por parte de autoridades”.

Durante las pesquisas fueron identificados siete sospechosos, algunos de ellos de la misma familia, a los cuales se les solicitó la extradición: Elkin Armando Alomia Quiñones, de 40 años; Edwin Obregón Castro, de 41; Diego Luis Obregón Aguirre, de 47; Juan Matías Obregón Castro, de 49; Luis Alberto Arboleda Escobar, de 53; Narjel Paredes, de 56; y el veterano Rodrigo Obregón Saavedra, de 69.

Todos fueron capturados en Colombia en marzo de 2025, y después de surtir los trámites de extradición, los enviaron a EE.UU. y los presentaron ante la corte neoyorkina un año después, el pasado 27 de marzo, para que respondiera por dos cargos: violaciones de la Ley de Control de Drogas Marítimas y conspiración internacional para distribuir cocaína.

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“Usar embarcaciones semisumergibles, en un intento calculado para evadir a las autoridades, no te hace invisible. Donde quiera que sea tu intento de esconderte, sea por encima o debajo de la superficie, la DEA y sus aliados te perseguirán sin descanso”, declaró al respecto Frank Tarentino, jefe asociado de Operaciones de dicha agencia.

Historial de semisumergibles

Según informes de la Armada Nacional, en 1993 fue incautado el primer semisumergible en Colombia, en la isla de Providencia. Desde entonces han sido decomisados cerca de 300 de estas embarcaciones, valoradas en un millón de dólares aproximadamente.

El más grande, de 30 metros de largo por 3 de ancho, fue avistado el 11 de mayo de 2023 en el Pacífico, transportando 3.058 kilos de cocaína y tres tripulantes. Aunque la droga fue recuperada, el aparato se hundió por una filtración de agua en los motores.

Y el más tecnológico lo descubrieron el 1 de abril de 2025 en aguas del parque Tayrona, en Santa Marta. Era autónomo (no necesitaba tripulación), gracias a un sistema de antenas e internet inalámbrico que permitían manejarlo a control remoto.

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