PRIMICIA | Asesinos de policías en peaje de Cundinamarca resultaron ser disidentes de Farc a órdenes de “Calarcá”

Las personas implicadas en el asesinato de dos policías en un peaje de Cundinamarca, resultaron ser presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, los cuales delinquen a órdenes de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) en el departamento de Antioquia.
El crimen en cuestión, tal cual ha informado EL COLOMBIANO, sucedió al anochecer del pasado domingo en el peaje San Lorenzo, del municipio de Guataquí.
Allí perdieron la vida la subintendente Diana Carolina García Rubio, de 36 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42, adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte, luego de hacerle un pare de rutina a un campero Mitsubishi verde que pasaba por el lugar.
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Los ocupantes del vehículo les arrebataron la pistola a los uniformados y abrieron fuego contra ellos, luego escaparon a toda velocidad. En el operativo de reacción participaron 400 policías, militares y un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial, los cuales sirvieron para ubicar el campero abandonado, capturar a cuatro adultos sospechosos y a un menor de 13 años que estaba con ellos.
Fuentes judiciales le contaron a este diario que los presuntos responsables del doble crimen fueron identificados como Esteban Daniel Acosta Valdés (“Corozo”), Albeiro Chacón Hoyos, Andrés Echavarría Olarte. A ellos les decomisaron la pistola hurtada al patrullero.