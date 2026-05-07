Militares heridos y vehículos incinerados tras asonada en operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima

Una turba que intimidó y persiguió a los uniformados, así como vehículos incinerados, dejó un operativo contra la minería ilegal en Ataco, Tolima. El Ejército Nacional de Colombia rechazó estos hechos. Imágenes de la acción se compartieron a través de redes sociales, donde se ven a los uniformados buscando resguardo.
Según las autoridades, un grupo de personas obstruyó el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, adelantada por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales de la División de Aviación Asalto Aéreo.
La operación, ejecutada por los uniformados, tenía como objetivo primordial neutralizar diversos puntos de extracción ilegal de oro, un fenómeno que ha experimentado un crecimiento alarmante en la región y que se ha convertido en el combustible financiero de estructuras criminales.
El despliegue de las fuerzas del Estado en Santiago Pérez buscaba desmantelar la infraestructura logística de la minería de socavón y a cielo abierto que opera sin licencias ni controles.