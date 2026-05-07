Irán estudia la última oferta de EE. UU. para poner fin a la guerra

Irán estudia este jueves la última propuesta de acuerdo de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

En Asia las bolsas se dispararon después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara una vez más que un acuerdo podría ser inminente. Irán respondió que estudia la propuesta y que transmitirá su postura a Pakistán, que actúa como mediador.

Un acuerdo para prolongar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en vigor desde el 8 de abril, podría también reducir las tensiones en Líbano, donde la frágil tregua con Israel sigue bajo presión tras un nuevo ataque en el sur de Beirut, que mató a un comandante de Hezbolá.

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La guerra, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

Trump lanzó el lunes una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, alegando avances en las negociaciones con Irán.

“Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo”, declaró Trump el miércoles, y volvió a amenazar, como ha hecho otras veces, con reanudar los bombardeos contra Irán si se niega a aceptar sus condiciones.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, respondió que la propuesta estadounidense está “en estudio” y que Teherán comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán.

En Teherán, un residente contactado desde París por la AFP cree que la perspectiva de un acuerdo con el actual gobierno iraní es “aterradora”.

“¿Hemos pasado por tantas penalidades y sufrimientos, y sin logros para el pueblo?”, dijo Azadeh, una traductora de 43 años. “Sinceramente, solo espero que acaben con este régimen”.

Irán vivió a inicios de año manifestaciones populares masivas contra el régimen islámico, cuya represión causó miles de muertos, según organizaciones de defensa de derechos humanos.