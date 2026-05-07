Hantavirus: Hospitalizan en Ámsterdam a azafata del vuelo de una contagiada y los evacuados siguen internados

Tres personas que fueron evacuadas del crucero afectado por un brote de hantavirus permanecen hospitalizadas en distintos países europeos, mientras la embarcación continúa su trayecto hacia el archipiélago español de Canarias, donde tiene prevista su llegada este domingo. El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, ha generado preocupación internacional luego de que tres personas que estuvieron a bordo fallecieran en medio de la emergencia sanitaria. De acuerdo con el portal de seguimiento marítimo Marine Traffic, el barco navegaba este jueves por la mañana al norte de Cabo Verde y se espera que llegue al mediodía del domingo a Canarias. La ministra de Sanidad de España, Mónica García, precisó que la embarcación atracará en Granadilla, en la isla de Tenerife. Entérese: Confirman cepa Andes de hantavirus en brote mortal de crucero: puede transmitirse entre humanos

El crucero, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades. El pasajero Ruhi Cenet, un videobloguero turco de 35 años, contó que lo que arrancó como un viaje idílico se volvió un caos cuando el capitán del barco anunció el 12 de abril la muerte de un pasajero. “Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa”. “No tomaron el problema lo suficientemente serio”, relató Cenet.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que evacuó del barco a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados. Los tres embarcaron en dos vuelos desde Praia, la capital caboverdiana, con dirección a Europa. Le puede interesar: ¿Será otra pandemia como el covid? Preguntas y respuestas para resolver dudas del hantavirus Uno de los aviones, con dos personas que estuvieron en el crucero, aterrizó el miércoles por la noche en Ámsterdam. Un paciente fue admitido en un centro médico universitario de Leiden, en Países Bajos, y otro en el hospital universitario de Düsseldorf, en Alemania.

La segunda aeronave, encargada de transportar al tercer paciente evacuado, aterrizó el jueves por la mañana en Ámsterdam. “Los tres pacientes se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático”, según Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde. Además de estas tres personas, un hombre está hospitalizado en Johannesburgo y otro en Suiza.

Contagio antes de embarcar: investigan si se contrajo hantavirus previo al viaje en el crucero MV Hondius

Por su parte, una experta de la OMS señaló a la AFP que el primer caso de hantavirus detectado en el crucero no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril. Anais Lagand, experta en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS, dijo que el período de incubación del hantavirus es de entre una y seis semanas, por lo cual el primer caso “claramente tuvo exposición antes de embarcar”, y que esta estuvo “sin duda vinculada a un roedor”. El Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a la ciudad patagónica de Ushuaia para analizar la posible presencia del virus en esa región. El hantavirus, transmitido por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población tras la muerte de tres personas.

Uno de los tres fallecimientos fue por hantavirus y se sospecha de los otros dos. Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de covid-19, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “El riesgo para el resto del mundo es bajo”, dijo. Tras la llegada del barco a Canarias, todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión a sus países de origen, indicó la ministra española García.

Los 14 españoles a bordo del crucero MV Hondius siguen bajo vigilancia tras brote de hantavirus

13 turistas y un miembro de la tripulación, serán trasladados a Madrid, donde “permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario”, precisó la ministra. Según las autoridades neerlandesas, dos expertos en enfermedades infecciosas acompañan a los pasajeros durante el resto del viaje.

Los pasajeros comenzaron a enfermar hace un mes. Una mujer neerlandesa murió en Sudáfrica el 26 de abril tras haber bajado del barco en la isla de Santa Elena, debido a la muerte de su marido a bordo. La empresa de cruceros, Oceanwide Expeditions, indicó el jueves que ya no queda nadie a bordo del barco con síntomas.

El virus Andes: la variante de hantavirus que puede transmitirse entre personas

Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla británica de Santa Elena a Johannesburgo. Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes. Lea tambíen: Hantavirus en el crucero MV Hondius: La OMS revela dónde y cómo se contagió el primer paciente De acuerdo con información divulgada por medios internacionales y la agencia EFE, una auxiliar de vuelo neerlandesa fue ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de hantavirus, convirtiéndose en un presunto nuevo caso relacionado con el brote registrado en el crucero MV Hondius. La mujer, oriunda de Haarlem, presenta síntomas leves y permanece aislada en el centro médico UMC de la capital neerlandesa, según informó el Ministerio de Sanidad de Países Bajos a la cadena pública NOS. La azafata habría tenido contacto en Johannesburgo con la pasajera neerlandesa de 69 años que murió el pasado 26 de abril tras haber viajado en el crucero. Además, un día antes, la víctima estuvo “brevemente” a bordo de un vuelo de la aerolínea KLM que cubría la ruta entre Johannesburgo y Ámsterdam.

En un comunicado divulgado el miércoles, KLM explicó que, debido al deterioro en el estado de salud de la pasajera, la tripulación decidió impedirle continuar el viaje en el vuelo KL592. La aerolínea añadió que, como medida preventiva, el Servicio de Salud Pública se encuentra contactando a los pasajeros que viajaron en ese avión. Asimismo, señaló que el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) considera que existen indicios de que la variante andina del hantavirus puede transmitirse entre personas. “A nivel internacional, solo se han descrito algunos casos. Además, la transmisión de persona a persona solo se produce cuando las personas tienen un contacto muy cercano entre sí”, indicó KLM en el comunicado.

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, informó además que 30 pasajeros abandonaron el barco en Santa Elena el 24 de abril. “Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo”, añadió la compañía. El ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, confirmó que las pruebas han detectado la cepa Andes, la única que puede transmitirse entre personas. Suiza confirmó asimismo que la persona ingresada en un hospital de Zúrich dio positivo por esa misma cepa. El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos confirmados de hantavirus, junto con uno de los muertos y un británico que se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo. Hasta el momento, en Colombia no se han confirmado casos de hantavirus ni existe una alerta sanitaria activa por esta enfermedad, según informaron este jueves el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS). Las autoridades señalaron que el país mantiene vigilancia epidemiológica frente al brote internacional asociado al crucero MV Hondius y aseguraron que, de acuerdo con la situación actual, el riesgo de aparición de casos en el territorio nacional es bajo.

*Redacción con información de AFP y medios internacionales Siga leyendo: MinSalud confirma que no hay casos de hantavirus en Colombia Bloque de preguntas y respuestas