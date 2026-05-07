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Hasta el fin de semana irían obras para reparar el superhueco que se abrió en el centro de Medellín

Fue necesario cambiar un tramo de más de tres metros en un tubo de alcantarillado de 900 milímetros de diámetro, según EPM.

  • Las obras se concentran en un sitio cercano al Parque Obrero, entre los barrios Boston y Los Ángeles. FOTO: EPM
    Las obras se concentran en un sitio cercano al Parque Obrero, entre los barrios Boston y Los Ángeles. FOTO: EPM
  • Los trabajadores tuvieron que profundizarse y están en el llenado del nicho que es tan grande que cabe una persona de pie. FOTO: EPM
    Los trabajadores tuvieron que profundizarse y están en el llenado del nicho que es tan grande que cabe una persona de pie. FOTO: EPM
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Durante los días del fin de semana que viene se tiene previsto que los operarios de Empresas Públicas de Medellín concluyan los trabajos de reparación al daño que comenzó a evidenciar con la aparición de un inmenso cráter en una zona céntrica de Medellín.

El lunes pasado, la ciudadanía informó sobre la aparición de un cráter inmenso y profundo en una importante vía cercana al Parque Obrero, entre los barrios Boston y Los Ángeles, en el centro de la capital antioqueña.

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Esto ocasionó molestias entre los transeúntes y habitantes y obligó a que se cerrara la vía que conduce hacia la parte centro oriental de la ciudad, por la zona de la comuna de Villa Hermosa.

Luego, EPM confirmó que el origen del megahueco era un daño en el sistema de alcantarillado y emprendió los trabajos para obtener un diagnóstico adecuado antes de emprender los arreglos respectivos.

Este martes en la tarde, el conglomerado de servicios públicos informó que ya había concluido la reparación de un tubo de alcantarillado de 900 milímetros, el cual presentó una avería.

Los trabajadores tuvieron que profundizarse y están en el llenado del nicho que es tan grande que cabe una persona de pie. FOTO: EPM
Los trabajadores tuvieron que profundizarse y están en el llenado del nicho que es tan grande que cabe una persona de pie. FOTO: EPM

Adicional a ello, dijo que personal a cargo suyo avanza en las obras complementarias, incluido el llenado del nicho que tiene un grado de profundidad tal que adentro cabe una persona de pie.

El tramo intervenido tiene una longitud de 3,20 metros. Una vez se complete el llenado del nicho, EPM adelantará la pavimentación del tramo de vía intervenido”, detalló EPM.

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La empresa aclaró que la culminación de las obras entre sábado y domingo próximos dependerá de que las condiciones climáticas sean favorables para que permitan continuar con las actividades.

Se trata de la segunda socavación que se evidencia en el mismo sector en menos de un mes. El 17 de abril pasado, una volqueta permaneció cerca de cinco días atrapada en un hueco y volcada “patas arriba”, pues en medio de la construcción de un sistema de bombeo de EPM estacionaron el vehículo cargado sobre un pavimento coco y el piso cedió, provocando el hundimiento ante el gran peso.

Volqueta terminó atrapada en un hueco <b>en la carrera 40 con la calle 59</b>, en el barrio Los Ángeles. Foto: cortesía
Volqueta terminó atrapada en un hueco en la carrera 40 con la calle 59, en el barrio Los Ángeles. Foto: cortesía

En ese momento, desde EPM aseguraron que esta situación se produjo porque las lluvias provocaron un hundimiento en la zona y que con el peso de la volqueta el terreno se terminó de desestabilizar, provocando esta emergencia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde apareció el gigantesco cráter en Medellín?
El hundimiento se registró cerca del Parque Obrero, entre los barrios Boston y Los Ángeles, en el centro de la ciudad.
¿Cuándo terminarán las reparaciones?
EPM indicó que los trabajos podrían concluir entre sábado y domingo, siempre que las condiciones climáticas permitan avanzar con la pavimentación y obras complementarias.

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