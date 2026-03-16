MinTransporte le exigió informe técnico a la Aerocivil tras varios incidentes aéreos: “No podemos caer en especulaciones”

Ante los incidentes registrados recientemente en la operación aérea en Colombia, el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, le solicitó este lunes 16 de marzo a la Aerocivil presentar un informe técnico sobre los hechos ocurridos. Le puede interesar: Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El Dorado El análisis en cuestión fue elaborado a partir de una revisión técnica que incluyó 64 registros de radar y 915 datos provenientes del sistema de comunicaciones con la torre de control, donde han intervenido ante situaciones inusuales.

Mapa del helicóptero del Ejército Nacional que sobrevoló varias veces el aeropuerto El Dorado. FOTO: Cortesía redes sociales

A partir de esta información, fue reconstruido lo ocurrido durante todo este tiempo, insumo que el Ministerio de Transporte utilizará para implementar recomendaciones que permitan prevenir este tipo de situaciones. “No podemos caer en especulaciones ni permitir improvisaciones en un tema tan serio como la seguridad aérea. Por eso solicitamos este informe técnico a la Aerocivil, que ya nos fue presentado y que servirá como base para adoptar las medidas necesarias y seguir fortaleciendo los estándares de seguridad operacional en el país”, puntualizó la ministra María Fernanda Rojas.

Frente al incidente del pasado 13 de marzo, que involucró una aeronave del Ejército Nacional, la Aeronáutica Civil informó que el análisis técnico continúa en curso, dado que este tipo de investigaciones requiere la revisión detallada de múltiples registros operacionales y técnicos. El Ministerio destacó que en las próximas horas serán presentados los detalles del incidente del 20 de febrero y se anunciarán las acciones adoptadas para fortalecer la seguridad aérea.

Esto fue lo que pasó con la aeronave del Ejército Nacional

El pasado 13 de marzo a eso de las 11:00 de la mañana, un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó presuntamente dos veces la trayectoria de una pista del Aeropuerto Internacional El Dorado sin autorización, en medio de operaciones de vuelos comerciales y con aeronaves en aproximación y despegue. En algunos audios revelados por Caracol Radio, quedó registrado el hecho en donde se escuchó la tensión entre la operadora aérea y el piloto de la aeronave militar mientras el helicóptero atravesaba la trayectoria de la pista 14 derecha, una de las utilizadas por aviones comerciales para aterrizajes y despegues.

La aeronave del Ejército Nacional cruzó varias veces El Dorado. FOTO: Colprensa y Ejército Nacional

“No entiendo qué está haciendo... nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”, se escuchó decir a la controladora en uno de los momentos más críticos de la comunicación. A raíz de esto, la funcionaria le pidió al piloto que se dirigiera a una cancha de fútbol del Ejército para realizar el descenso sin interferir con el tráfico aéreo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones y señaló que la explicación oficial deberá ser entregada por la Aeronáutica Civil de Colombia, autoridad encargada de regular la operación aérea en el país. Esta entidad se pronunció en su momento por un comunicado.