Murió Anne Schedeen, la inolvidable mamá de la serie ‘Alf’, a los 77 años

El mundo de la televisión despide a Anne Schedeen, la actriz estadounidense que alcanzó fama internacional por interpretar a Kate Tanner en la exitosa comedia de los años ochenta Alf. La artista falleció a los 77 años, según informó su familia a través de una publicación en Facebook.
En el mensaje de despedida, sus familiares resaltaron las múltiples facetas que marcaron su vida y trayectoria.
“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señalaron.
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