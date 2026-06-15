Reino Unido prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: “facilitan el acoso y los abusos”

Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, anunció el lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, sumándose a otros países que ya endurecieron sus leyes. “Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”, declaró el jefe del gobierno laborista, tras anunciar la medida, calificándola como “un paso importante” para el país. La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal. Starmer dijo que quiere que una ley sea adoptada ”antes de Navidad” para que la prohibición entre en vigor “a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera”, entre marzo y junio de 2027.

Entérese: ¡Que no le canten primero los goles! Así están los tiempos de delay en las transmisiones del Mundial Países como Australia, pionera en este ámbito, e Indonesia, ya han implantado una prohibición de este tipo. Por su parte, Canadá anunció el jueves su intención de hacer lo mismo, mientras el Parlamento de Turquía aprobó en abril una ley para evitar que menores de 15 años accedan a las redes sociales. Además, Francia lidera una campaña a favor de la adopción de medidas junto con socios de la Unión Europea (UE), como Dinamarca, Grecia y España. El Parlamento francés está estudiando un proyecto de ley en ese sentido para los menores de 15 años.

En América Latina, no hay ningún país que haya impuesto una prohibición general de redes sociales para menores, pero sí hay iniciativas, proyectos de ley o normas de protección digital infantil en algunos países.

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La medida británica generó una reacción inmediata de YouTube, que advirtió que la prohibición corre el riesgo de “empujar a los niños (...) hacia servicios anónimos y menos seguros”, según una declaración enviada a la AFP. “Desde hace más de diez años invertimos en experiencias adaptadas por edad, supervisadas por expertos, así como en protecciones por defecto para los adolescentes, y seguiremos haciéndolo”, señaló un portavoz de la plataforma propiedad de Google, que afirma ser “un recurso esencial para los jóvenes, los profesores y los padres”. Siga leyendo: Conozca a Turbiño, el perro viajero creado con inteligencia artificial que verá en una serie

Le puede interesar: ¿Relaciones virtuales? Los jóvenes creen que la IA facilitará la felicidad amorosa Keir Starmer indicó que su gobierno adoptará “medidas sin precedentes a nivel mundial respecto a las plataformas de videojuegos y de ‘streaming’, donde actualmente desconocidos pueden ponerse en contacto con cualquier menor sin ningún tipo de control”. Reino Unido pretende imponer un “bloqueo” de determinadas funciones, como la posibilidad de que un desconocido se comunique con un menor de 16 años, detalló el gobierno en un comunicado. Asimismo, el gobierno británico “estudiará la implantación de toques de queda nocturnos y pausas en las funciones de desplazamiento automático de contenidos para los menores de 18 años”.