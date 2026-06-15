Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

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Multimedia
hace 4 horas
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David Sánchez, el fotógrafo de “los gravitosos” y del punk de barrio en Colombia

hace 4 horas
Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Después de trasegar por varias ciudades del país, el fotógrafo tolimense se radicó hace un par de meses en Medellín. EL COLOMBIANO habló con él de su historia y sus proyectos....

Sara Kapkin
Sara Kapkin

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