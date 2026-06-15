Las 1.800 obras en Medellín: “No nos quedamos esperando a ver si Petro se acordaba de nosotros”

Mientras desde el corazón de Bogotá, el Gobierno Nacional propone casi todos los días una pelea distinta, en algunas regiones el país avanza a todo vapor. Por lo menos eso es lo que se ve por las calles de Medellín, a lo largo y ancho de la ciudad se están construyendo obras públicas. Desde parques de escala de ciudad, como el Primavera Norte que será más grande que Parques del Río, hasta el Gran Parque Medellín en Belén con su comentado “mar” y pista para triatlón, pasando por obras de gran envergadura como el metro de la 80, el metrocable de San Antonio de Prado, la remodelación del estadio y, sobre todo, la novedad de los recreos –unos deportivos y otros culturales– que se convertirán en una especie de clubes con piscinas, canchas y escenarios para el disfrute de los barrios. Le puede interesar: Metro de la 80 en Medellín ya completó el 90% de predios entregados, ¿cuántos son? Asimismo, la construcción de megacolegios y jardines Buen Comienzo de alta calidad arquitectónica y funcional y la recuperación de todos los escenarios deportivos y el equipamiento y remodelación de todas las instituciones educativas de la ciudad. En total, son 1.800 obras, gracias a que por la mejora del recaudo y los resultados de EPM, entre otras, Medellín puede contar con $8 billones para inversión social.

El paisaje contrasta con el de un Distrito que hace apenas dos años y medio veía cómo sus jardines se habían convertido en rastrojos y tenía sus colegios literalmente cayéndose a pedazos sobre las cabezas de sus estudiantes por la falta de mantenimiento, tal cómo ocurrió en la Institución Educativa Doce de Octubre en marzo de 2023. En diálogo con EL COLOMBIANO, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explica uno a uno los cambios que se están dando en la ciudad y se compromete prácticamente a entregar la mayoría antes de que termine su mandato en año y medio.

Lo invité alcalde para que nos contara todas las obras que se están haciendo en la ciudad, porque uno por donde va ve que se están construyendo cosas. En medio del desespero, a veces la desesperanza del país y la pelea, Medellín va a todo vapor, va andando.

“El país hoy vive una desesperanza en términos de lo que pasa a nivel nacional, pero si hay algo que rescatar es que en lo regional se ha dado el contraste. Hay ciudades que están avanzando, una de ellas es Medellín. Nosotros no nos quedamos esperando a ver si el Gobierno Nacional se acordaba de nosotros; ya sabíamos lo que iba a pasar. Es más, dejó tiradas las obras y mira cómo recuperamos la confianza en tan poco tiempo. Hoy estamos realizando más de 1.800 obras físicas. Aumentamos un presupuesto que en cuatro años iba a ser de $35 billones y vamos a cerrar con cerca de $44 billones. Aumentó el recaudo en impuesto predial $2 billones más en cuatro años gracias a la confianza. De cada $100 de impuestos, el 83% llega a tiempo, cuando el promedio en el país es entre el 50% y el 60%. Veníamos de un escenario de desesperanza en la ciudad porque recibimos una administración que habían saqueado. Algunos decían que encontramos la olla raspada; no, no encontramos ni siquiera la olla, se la robaron”.

Tuvo que salir usted a comprar ollas nuevas...

“Y tuvimos algo a lo que siempre me comprometí. Primero era limpiar la casa, recuperar la confianza y denunciar la corrupción de quienes recibimos. Hoy van 55 imputados, incluyendo al jefe de la banda que está en etapa de juicio, y cuatro principios de oportunidad de personas que participaron de ese desfalco y que están contando todo. Esa gente tendrá que ir a la cárcel, eso lo hará la justicia. Nosotros nos dedicamos a entregar las pruebas a los entes de control y al mismo tiempo nos dedicamos a sacar adelante la ciudad, a volver a unirla y a recuperarla en lo físico y en lo social. Hay confianza y una ciudad que avanza en todos los frentes. Hay retos, como en cualquier ciudad, pero vamos avanzando”.

Usted no lo nombra, pero supongo que el jefe de la banda del cual habla es Daniel Quintero. Lo digo para los lectores que no están en contexto. Pero me parece interesante lo del recaudo, porque precisamente estamos en un Gobierno Nacional que lleva cerca de tres años sin ser capaz de cumplir sus metas de recaudo de tributos. Lo que usted nos dice es que en Medellín se están recogiendo todos los tributos e incluso más. ¿De dónde vienen esos más de $10 billones extra para gastar? Es como cuando el papá de una casa tiene un presupuesto y de repente dice “nos conseguimos más plata, tenemos 25% más, podemos hacer muchas otras cosas”.

“Empezamos el gobierno en una situación muy compleja. Cuando llegamos, el 1 de enero de 2024, el Distrito de Medellín estaba reportado en el boletín de deudores a nivel nacional. Le debía $110.000 millones por alumbrado público a una propia empresa del Distrito, que era EPM. Le debía casi $87.000 millones al Metro por el Fondo de Estabilización Tarifaria y le debía a sus propias empresas. El presupuesto de Buen Comienzo, que fue otro de los temas que ellos saquearon, solo tenía fondos hasta junio de 2024. Ahí fue donde definí prioridades con mi equipo. Primero cubrimos lo social y por eso parte de las obras que vamos a ver ahora no estaban planeadas inicialmente en el plan de desarrollo, porque no se tenían los recursos, como el estadio, el Gran Parque Medellín o el velódromo. Primero era cumplir con las prioridades y luego empezar a soñar para llevar esta ciudad a otro nivel. Empezamos de nuevo a trabajar con los empresarios, la sociedad civil y las universidades. En estos dos años, el recaudo entre predial e industria y comercio va a aumentar en $2 billones. Tuvimos la posibilidad de mayor deuda y más transferencias de EPM, que es una empresa bien manejada. Las transferencias de EPM al Distrito este año son históricas, $2,8 billones para inversión social. Estamos demostrando que, cuando se administra con transparencia, austeridad, eficiencia y mucho amor por la ciudad, las cosas se ven. La gente me pregunta en la calle de dónde salen tantas obras y yo les digo que es porque estamos haciendo que la plata rinda, porque hay austeridad, transparencia y un gobierno eficiente. Estamos haciendo que todo se vea en todas las comunas y corregimientos de Medellín”.

Aspecto del Gran Parque Medellín, que se construye en los alrededores del aeropuerto Olaya Herrera. FOTO: Cortesía Alcaldía

Alcalde, quiero llevar este tema al contexto de hoy. Usted recibió esa ciudad vuelta nada por parte de Daniel Quintero, que ahora es funcionario del gobierno de Gustavo Petro, y algunos de los síntomas que uno ve en el Gobierno Nacional son similares. ¿Cómo ve estas elecciones y ese ejemplo que vivimos en Medellín, trasladado al país, qué tiene por decir?

“Como alcalde no puedo participar en política, pero lo digo de una manera muy clara: Colombia supo aguantar estos cuatro años de desastre, pero no aguanta otros cuatro”.

Usted sintió en Medellín que si seguía otro gobierno la ciudad no aguantaba...

“No, es que esto ha sido un desastre absoluto. ¿En qué le ha cumplido el Gobierno Nacional a Antioquia o a Medellín? Todo lo contrario, les ha cumplido a las estructuras criminales. Mira el tarimazo con los jefes de estructuras criminales, que en su mayoría fueron capturados en nuestra anterior administración. Petro se puso del lado de los peores criminales. ¿Quiénes son los únicos que se pueden dar por bien servidos en el gobierno Petro? El ELN, las Farc, el Clan del Golfo y todas las organizaciones criminales. Yo tenía muy claro cuando arranqué el gobierno el odio de Petro por Antioquia y por mí, entonces sabía que la plata del Gobierno Nacional no iba a llegar. La primera instrucción a mi equipo fue construir un plan de desarrollo que dependa netamente de los recursos del Distrito, no del Gobierno Nacional. Y siquiera lo hicimos así, porque nos desmontaron la plata del Túnel del Toyo y de las obras de la Vía al Mar, que la terminamos poniendo entre la Gobernación y la Alcaldía. Ya pusimos los recursos y las vigencias están garantizadas. En el tramo del Túnel del Toyo que nos correspondía, el Distrito ya ha puesto más de $800.000 millones a valor presente. Es la primera vez que un municipio pone recursos para obras fuera de su jurisdicción, porque lo vemos estratégico para la conexión al mar. El otro tramo que le correspondía al Gobierno Nacional lo dejaron tirado en un 54% de avance de obra. Desde Medellín pusimos otros $252.000 millones para tapar ese hueco y el Gobierno Departamental puso otros $360.000 millones, de acuerdo a los porcentajes que nos correspondían. Así hemos venido sacando las obras adelante. Mira el Metro de la 80”.

Pero al final mandaron la plata, ¿o no?

“No, el Gobierno hoy debe en el Metro de la 80. Medellín ha puesto más recursos que la Nación, cuando la Nación debía haber financiado el 70% de las obras y Medellín el 30%. El año pasado, el Gobierno Nacional debió haber desembolsado $497.000 millones, pero a hoy solo ha desembolsado $171.000 millones. Debe $326.000 millones del año pasado y $512.000 millones de este año”.

Mejor dicho, casi un billón de pesos...

“El Gobierno debe eso. Yo espero que llegue un presidente que le cumpla a las regiones, a Antioquia y que no siga con ese odio. Volviendo al paralelo que pusiste: ¿va a llegar un nuevo presidente viendo el desastre de lo que pasó en Colombia? Claro, tenemos que ser optimistas de que sí se puede recuperar el país. Necesitamos que se organice la casa, que haya austeridad y transparencia, porque el gobierno Petro evidentemente fue de los más corruptos, sin lugar a dudas. Aspiro a que un nuevo presidente trabaje con los alcaldes, las gobernaciones, el sector productivo y las universidades. Los que marcamos el contraste frente a lo nacional fuimos las administraciones locales y regionales. Medellín va para adelante y va bien”.

Siguiendo con las obras, ya mencionó el Túnel del Toyo y el Metro de la 80 como deudas del Gobierno, pero también tienen un avance importante. ¿Qué va a pasar con el Metro de la 80?

“Vamos bien con el Metro de la 80. Medellín está al día, hemos puesto recursos superiores a los $700.000 millones. La semana pasada estuve en el sitio donde quedará la estación San Germán, que es la primera estación subterránea del sistema en el país. Vamos en un 52% de avance de obra de acuerdo a los cronogramas. Este es un proyecto de largo plazo. Hace diez años, en nuestro primer gobierno, hicimos la estructuración técnica, legal y financiera. Nos demoramos tres años y cuatro meses en esa tarea para un proyecto de 13,25 kilómetros en toda la zona occidental, por un valor cercano a los $4 billones. En mayo de 2019, yo personalmente fui ante el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Planeación, con el gerente del Metro, a entregar el proyecto. El gobierno de Duque garantizó los recursos a futuro y de ahí para adelante fue un tema de trámite. Aprobaron los recursos, las vigencias futuras de las que estoy hablando y hoy vamos en 52% de avance de obra. Cuando llegamos al gobierno actual, el proyecto iba atrasado más de un año en la gestión predial”.

Gestión predial es comprarles a los propietarios de las casas.

“El que tiene una casa, un restaurante o una actividad comercial. Son más de 1.200 predios. Entonces la gente, con razón, decía que lo que les ofrecían no era justo para irse a otro lado. Cuando llegamos al gobierno yo me senté con el equipo y le dije: se le tiene que pagar a la gente lo justo. Este es un proyecto que va a beneficiar a millones de personas y no puede ser que los afectados sean los que van a entregar sus bienes e irse para otro lado. Apropiamos $55.000 millones y la inmensa mayoría de las personas que ya han firmado, que vamos en satisfacción del 92%, han recibido entre un 20% y un 30% más de la oferta inicial. O sea, se hizo justicia. Gracias a eso pudimos destrabar el proyecto. Espero que, al terminar nuestra administración en 2027, dejemos los avances entre un 75% y un 80% y que este proyecto esté operando finalizando el 2029 o empezando el 2030”.

Las obras del metro ligero de la 80 avanzan en un 52%. FOTO: Cortesía Alcaldía

La estación soterrada, sin entrar en muchos detalles, ¿por qué se tuvo que hacer soterrada ahí?

“Por términos de diseño y de incorporación a la Avenida 80. Va a tener características muy grandes en términos comerciales y de comodidad. El Metro de la 80 tiene estaciones de transferencia al metro como Caribe y Aguacatala en los extremos. La estación La Palma en la 30, que conecta el sistema BRT o carril solo bus del Metroplús y la estación Floresta que conecta con la otra línea del metro. Esto es un proyecto espectacular que va a mejorar enormemente la movilidad en la zona occidental”.

Bueno, entonces ahora entremos a los otros proyectos. ¿Cuál es el otro gran proyecto para usted? Sigamos en orden

“Uno puede decir que Medellín son 1.800 obras...”.

¿Cuánta plata es que mueve eso?

“Son $8 billones de inversión en infraestructura, sin contar el Metro de la 80, generando más de 140.000 empleos directos. Es una muy buena dinámica para el crecimiento económico de la ciudad. En cualquier comuna o corregimiento por el que pases hay obras. Definí prioridades con mi equipo al arrancar. Primero dijimos educación, destinamos $1,2 billones para infraestructura educativa. El presupuesto total de educación en cuatro años es de $8 billones, pero en infraestructura educativa son $1,2 billones”.

Hay que dar gracias de que Medellín pueda darse ese lujo. Creo que pocas ciudades del país se lo pueden dar, no sé si Bogotá...

“Bogotá tiene recursos muy importantes y per cápita puede ser parecido. Pero aquí administramos la plata para que rinda. Yo le hago una pregunta, Luz María: ¿qué obras inauguró la administración anterior hace cuatro años? Solo las que habíamos dejado nosotros financiadas, como los intercambios viales de San Juan con la 80. De resto, recibimos todo destruido: escenarios deportivos y escuelas tiradas, pero entonces mire lo que vamos a hacer. Vamos por partes. $1,2 billones de pesos para infraestructura educativa. Tenemos 421 sedes educativas públicas y todas van a recibir recursos para su renovación completa. Además, vamos a construir 11 megacolegios, de los cuales ya hay cinco en construcción y otros licitándose en los próximos meses. Vamos a entregar diez nuevos megacolegios donde más se necesitan, con un modelo de bienestar, salud mental y oportunidades en tecnología. Había diez en el plan de desarrollo y la buena noticia es que haremos uno adicional en El Popular, en la Comuna 1”.

Y los sitios se escogieron de acuerdo a las necesidades educativas

“Sobre todo donde hay mayor demanda de nuevos cupos y para la jornada única. También tiene mucho que ver con las necesidades del entorno de los barrios. Estos colegios tendrán una arquitectura muy bonita y funcional. La comunidad podrá utilizarlos los fines de semana con escenarios deportivos, salones para reuniones y salones para la tercera edad”.

A mí me llama la atención algo. Uno ve que la natalidad cae, la pirámide se está enflaqueciendo. ¿Por qué se necesitan más colegios en realidad? Uno ve a los colegios privados padeciendo ausentismo e imposibilidad de llenar sus cupos...

“Porque todavía existe déficit en términos de cobertura y necesidades. Además, hay un factor social, ¿cuántas personas recibimos a diario en Medellín víctimas de la violencia o desplazadas de otros departamentos? Llega mucha gente de Chocó, Bolívar y de otras regiones de Antioquia y el país. Y súmale otro factor, el 10% de la población de Medellín ya es migrante venezolana, que huyó de una dictadura”.

Es impresionante...

“Por eso vuelvo a hacer una pausa. Colombia no puede perder la democracia, que fue lo que terminó pasando en Venezuela. Muchos decían que en Colombia nunca pasaría eso y mira qué cerquita hemos estado. Petro siempre decía que no iba a presentar una asamblea constituyente y terminó avanzando en eso hasta que le tocó retirar la idea porque la opinión pública no estaba de acuerdo”.

Proyección del nuevo edificio de la sede educativa El Tirol, en San Cristóbal. FOTO: Cortesía Alcaldía

¿Usted cree que Petro la va a seguir planteando?

“Petro va a disfrutar más como expresidente que como presidente, porque él lo que sabe es incendiar el país y se va a dedicar a incendiar el país una vez haya un nuevo gobierno”.

¿Cómo lo va a incendiar, desde las calles?

“Cómo ellos saben y cómo lo hicieron hace cuatro años. ¿Y qué va a tratar de hacer él? Como siempre, presentarse como un salvador, diciendo que él tiene el extintor de esas llamas sociales, para decir que la idea, unos años más adelante, va a ser una Asamblea Nacional Constituyente y un acuerdo social. Ese es libreto de Petro, no tiene otro diferente”.

¿Usted siente que él se guardó en el bolsillo la idea de la constituyente para luego decir “yo soy el extintor de este incendio”?

“A él le gusta posar básicamente como el salvador o como el libertador. Entonces yo creo que él siempre va a tener ese complejo, esas ansias de dictador y va a seguir con su proyecto. Tú puedes mirar aquí dos modelos de gobierno. Hay un gobierno en lo nacional que se dedicó fue al odio, a no entregar los recursos, a guardar la plata, gastársela en corrupción, en crecer en burocracia cuando le convenía. ¿Y dónde están las obras que prometió? El Gobierno había prometido para Medellín cinco metrocables. Dígame, ¿cuántos hizo? Ninguno. Nosotros en cambio, aspiramos a arrancar obras a mediados del año entrante del metrocable de San Antonio de Prado, que será el más largo del sistema y costará más de un billón de pesos”.

¿Desde donde irá?

“Irá desde la estación La Estrella hasta el parque central de San Antonio de Prado. Es un metrocable de 5 kilómetros y va a ser el más largo de todo el sistema. Entonces, otro proyecto y otra promesa incumplida de ellos. Que la gente evalúe. Ahí están los dos modelos de gobierno: el de ellos, que se dedican al odio, y nosotros, que nos dedicamos es a gobernar. Por eso yo nunca me detengo a hablar de izquierda, derecha o centro. Para mí la mejor ideología es el sentido común, es hacer que las cosas pasen. Para eso es que lo eligen a uno”.

Sigamos con las obras, pero pasemos a los colegios. Hay algunos con diseños muy bonitos, como el Rodrigo Lara Bonilla que tiene unas canchas voladizas

“Ese queda en Manrique, en la comuna 3. Es un lote en la parte alta de la montaña. También pueden ver el del Tirol, en el corregimiento San Cristóbal, que dará una cobertura muy grande al desarrollo habitacional de Nuevo Occidente. Y el de Bello Oriente, también en Manrique. Son espacios con canchas, polideportivos y salones para la comunidad”.

Van a ser como unos templos del conocimiento para los barrios

“Y con un concepto diferente, enfocado en el bienestar. Además, todos los colegios en Medellín navegaban en internet entre 30 y 40 megas simétricas. Este año todos los colegios de Medellín quedarán navegando en 900 megas simétricas. Todos los niños y jóvenes van a estudiar con mobiliario, pupitres y equipos de cómputo nuevos”.

Así quedará la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla, en Manrrique. FOTO: Cortesía Alcaldía

Me acuerdo cuando en el anterior gobierno se cayó el techo de un colegio sobre unos estudiantes y la destrucción general de los colegios

“Dolía Medellín. La gente no pagaba impuestos en la administración anterior porque se robaban los recursos. Hoy, gracias a que la gente paga y administramos bien, podemos hacer obras de este tipo. En el componente educativo, también tenemos los jardines Buen Comienzo. Aumentamos el presupuesto en estos cuatro años de $869.000 millones a $1,5 billones, porque el hambre no sale a vacaciones. Antes se atendía 210 días al año, hoy creamos Buen Comienzo 365. A todos los niños vulnerables les llega la alimentación los fines de semana, en Semana Santa y en vacaciones de junio, julio y diciembre. Gracias a esto, tenemos la tasa de desnutrición aguda infantil más baja en la historia de Medellín. Solo en 2023 murieron cuatro niños por desnutrición; en lo que va de nuestro gobierno, cero muertes, porque tenemos la tasa más baja. Estaba en 1,1 cuando llegamos y estamos en 0,4. Además, estamos acompañando a más de 12.000 madres gestantes con atención médica y suplementos nutricionales”.

Este énfasis suyo nuevo en lo social... digo nuevo porque en su primera administración la memoria que queda es más el tema de seguridad. ¿Tiene algo que ver con que ya la seguridad está bien?

“Yo siempre he sido social. Nuestra administración anterior tuvo grandes inversiones sociales en Buen Comienzo y en becas para jóvenes, pero la agenda estuvo muy marcada por los retos en seguridad. Me tocó entrar en 2016 cuando todos los líderes de las estructuras criminales estaban sueltos y empezamos una persecución frontal. Hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos cuarenta años, entre diez y once homicidios por cada cien mil habitantes. Acabamos de terminar mayo con 14 homicidios, cuando en 1991 la ciudad era la más violenta del mundo con 381 homicidios por cada cien mil habitantes. Aún no superamos el tema porque la única tasa aceptable es cero, pero la situación es muy diferente. Para mí, la seguridad integral no se logra solo con Policía y Ejército, sino con niños bien atendidos, educación y oportunidades. Por eso pronto anunciaremos recursos grandes para formación de ciclo corto para jóvenes y adultos, para que puedan tener un empleo y calidad de vida”.

¿Por qué ese discurso de lo social y de la ayuda a los más vulnerables se lo ha robado un sector que dice ser de izquierda? ¿Qué análisis hace?

“Hábilmente se han apropiado de banderas como lo social o el medioambiente, pero cuando gobiernan, los retrocesos son absurdos. En Medellín nosotros lideramos la reducción de contaminantes del aire en el primer gobierno y hoy estamos invirtiendo la cifra más alta en la recuperación del río y las quebradas, $683.000 millones. Hay quienes se dedican a criticar, pero cuando tuvieron la oportunidad de hacer las cosas no las hicieron. Mi ideología es el sentido común y hacer que las cosas pasen”.

Enumeremos las demás obras que nos faltan: recreos deportivos y culturales, el Gran Parque Medellín, la remodelación del estadio y el Parque Primavera Norte.

“De 1.044 escenarios deportivos que tiene Medellín, recibimos 700 totalmente destruidos. Hoy llevamos 440 escenarios totalmente renovados y vamos a dejarlos todos nuevos. Recuperamos las piscinas olímpicas y entregaremos la pista de atletismo Alfonso Galvis nueva en menos de 20 días para los Panamericanos. Todas las canchas de arenilla van a quedar en césped sintético. Vamos a ver piscinas nuevas en el Gran Parque Medellín, que ahorita vamos a hablar de eso. Va a haber un componente aparte de la zona acuática, unas dos hectáreas de zona acuática, que es lo que se llama el Mar Medellín. Va a haber cuatro piscinas nuevas, dos olímpicas nuevas. Con eso duplicamos el número de piscinas olímpicas en la ciudad. Dos semiolímpica nuevas. Creo mucho en la educación, creo en el deporte, creo en estas cosas. Además, yo soy deportista, yo sé lo que significa el deporte en la vida de las personas y yo creo que el deporte aleja a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la droga”.

Así quedará el recreo deportivo de Altavista. FOTO: Cortesía Alcaldía

Porque además en esas canchas, cuando se deterioran, empiezan a ser tomadas por los vendedores de droga...

“Todo lo que dejes destruir se vuelve un sitio abandonado al que llegan los consumidores. Acá hay un problema serio de consumo. Les digo a los jóvenes de corazón: no prueben las drogas. Me duele ver proyectos políticos que romantizan el uso de la marihuana diciendo que es inofensiva. Tenemos 8.000 habitantes de calle en la ciudad, cuando en 2019 dejamos 3.000. Muchos empezaron con marihuana y hoy se consumen en promedio entre 50 y 70 papeletas de bazuco diarias. No caigan en eso”.

Porque es muy preocupante además que cada vez están de menor edad en la calle

“No, claro. Después de pandemia hay que ver la cantidad de gente joven que llegó a las calles y ya uno, por más que les ofrezca opciones, no quieren y no pueden. Dicen ‘no soy capaz’. ¿Cómo controlar entonces esos espacios? Nos toca tener autoridad. Y yo sí he dicho, los parques, los escenarios deportivos, las instituciones educativas no se tocan”.

Regresemos a la infraestructura, hablemos sobre los recreos

“Uno de los retos más grandes que tenemos hoy en Medellín es que tú no encuentras casi suelo ya para construir. Como ya casi no hay lotes disponibles para construir en Medellín, diseñamos edificios de cuatro o cinco pisos con diferentes disciplinas deportivas. El primero lo vamos a entregar en febrero del año entrante en Belén Los Alpes. También habrá en Robledo, Guayabal, Santa Cruz, San Cristóbal y La Frontera. Queremos que más gente haga deporte para combatir los problemas de salud mental y ansiedad que enfrentamos hoy en día”.

Hablemos de los parques, el Parque Primavera Norte y el Gran Parque Medellín

“El Parque Primavera Norte, en la Comuna 2, Santa Cruz, tendrá 77.000 metros cuadrados, será más grande que Parques del Río. Tendrá un recreo cultural, un recreo deportivo y un jardín Buen Comienzo. Como gran novedad ambiental, construiremos el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) más grande de Colombia, unos tanques subterráneos inmensos que almacenarán agua lluvia para evitar inundaciones y luego usarla para regar zonas verdes. La primera etapa la entregaremos en septiembre de este año. Este parque elevará el espacio público de Santa Cruz de 1,8 a 4,2 metros cuadrados por habitante”.

¿Y el Gran Parque Medellín?

“Yo creo que va a ser uno de los proyectos más importantes y bonitos para las poblaciones más vulnerables. Cuando voy a los barrios, lo primero que me preguntan los niños es cuándo va a estar el Mar Medellín. Quienes lo criticaron tienen acceso a ir a Coveñas, a Miami o a clubes. El parque tendrá un sistema de drenaje sostenible para solucionar las inundaciones de la quebrada La Guayabala y el Caño del Papa. Construiremos cuatro grandes lagunas intercaladas con 7.000 metros cuadrados de playas artificiales. Todo sumará 1,2 hectáreas de zona acuática y costará una cuarta parte de la inversión y mantenimiento de piscinas convencionales. Es un espacio público donde nos encontraremos todos, sin importar quién tiene más o menos”.

Es como el Parque El Virrey o el del Japón en Bogotá, que al principio la gente se oponía y hoy son espacios de uso impresionante

“Nada es más democrático que un espacio público. El Gran Parque arranca en la calle 30 y termina casi en la 80. En agosto entregaremos la pista de BMX Mariana Pajón totalmente renovada y la pista de atletismo y ciclismo de 1,6 kilómetros. Demoleremos el Coliseo Carlos Mauro Hoyos para construir dos piscinas olímpicas y dos semiolímpicas. Toda esa inversión, incluyendo la Unidad Deportiva María Luisa Calle, suma $212.000 millones. El aumento de la pista a tres kilómetros y la zona acuática estarán listas en junio del año entrante”.

Nos queda hablar del proyecto Mi Río y Mis Quebradas

“Reservamos $683.000 millones, la inversión más alta que ha tenido Medellín, para intervenir los puntos críticos del río y las quebradas. Es una situación muy dura por el alto riesgo de quienes habitan en los bordes de ladera, invadiendo muchas veces el cauce. Estamos retirando viviendas, haciendo reubicaciones y mejorando la capacidad hidráulica para evitar tragedias”.

Se ha visto también un deterioro en la cultura ciudadana, botan muchas basuras a las quebradas...

“Es un tema de cultura ciudadana. Botan neveras, escaparates, bicicletas y colchones, y eso obstruye el paso del agua y causa los desbordamientos. Tenemos a los guardaparques ayudando a limpiar, pero le pedimos a la gente que cuide la ciudad”.

El C5, el estadio y el velódromo

“El C5 es como el Pentágono de Medellín para la seguridad. Vamos en un 20% de avance de obra. Es una inversión de $300.000 millones para reunir toda la tecnología de cámaras, inteligencia artificial y drones, para combatir la criminalidad. Sobre el estadio, espero que antes de finalizar junio tengamos el proyecto de licitación y arranquemos a mediados de agosto con el desmonte del techo de la tribuna occidental. Pasaremos de 44.000 a 62.000 espectadores. Ojalá logremos entregar gran parte de esas obras en diciembre de 2027. El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez quedará completamente cubierto y con pista de maderamen. Se lo estaremos entregando a la ciudad en noviembre del año entrante”.

Se nos quedó también el Fondo Horizontes, el acueducto de Urabá y la Vía al Mar...

“Con el gobernador Andrés Julián hemos trabajado en armonía. La Gobernación está haciendo los estudios del acueducto de Urabá y nosotros aportaremos los recursos desde EPM. Hace un tiempo, Petro dijo que no iba a poner plata para la Vía al Mar porque primero Urabá necesitaba el acueducto. Al final de su gobierno no hizo ni lo uno ni lo otro. Nosotros terminaremos la Vía al Mar y también construiremos el acueducto”.

Muchas gracias, alcalde. Es importante que los habitantes de Medellín, de Antioquia y del país vean que hay movimiento, que hay trabajo y que la ciudad avanza. Gracias por dedicarnos tanto rato a contarnos lo que se está haciendo