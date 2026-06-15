Las 1.800 obras en Medellín: “No nos quedamos esperando a ver si Petro se acordaba de nosotros”

Mientras desde el corazón de Bogotá, el Gobierno Nacional propone casi todos los días una pelea distinta, en algunas regiones el país avanza a todo vapor. Por lo menos eso es lo que se ve por las calles de Medellín, a lo largo y ancho de la ciudad se están construyendo obras públicas.
Desde parques de escala de ciudad, como el Primavera Norte que será más grande que Parques del Río, hasta el Gran Parque Medellín en Belén con su comentado “mar” y pista para triatlón, pasando por obras de gran envergadura como el metro de la 80, el metrocable de San Antonio de Prado, la remodelación del estadio y, sobre todo, la novedad de los recreos –unos deportivos y otros culturales– que se convertirán en una especie de clubes con piscinas, canchas y escenarios para el disfrute de los barrios.
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Asimismo, la construcción de megacolegios y jardines Buen Comienzo de alta calidad arquitectónica y funcional y la recuperación de todos los escenarios deportivos y el equipamiento y remodelación de todas las instituciones educativas de la ciudad.
En total, son 1.800 obras, gracias a que por la mejora del recaudo y los resultados de EPM, entre otras, Medellín puede contar con $8 billones para inversión social.