MinDefensa dio aval a despliegue de tropas de EE. UU. en el mar Caribe anunciado por Marco Rubio

El ministro de defensa, general Pedro Sánchez, dio el aval a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de desplegar tropas de ese país en el mar Caribe para perseguir narcotraficantes latinoamericanos.

Tras conocerse esta decisión por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, el ministro aseguró que la cooperación militar con ese país ha sido vital para la lucha contra grupos armados y la incautación de droga en mares colombianos.

“En este momento llevamos 601 toneladas incautadas de cocaína, es la cifra más alta de toda la historia, un 16 % más comparada con el año anterior y parte de esa incautación se debe a los mecanismos de cooperación”, dijo Sánchez.

El jefe de la cartera recordó las operaciones Orión de la Armada Nacional para la lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos, así como la cooperación con la Fuerza Aeroespacial colombiana bajo su estrategia Ceros.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Defensa dio el aval para la llegada de fuerzas estadounidenses a territorio colombiano y su importancia de luchar contra el crimen organizado internacional.

“El despliegue que haga en los diferentes países respetando la soberanía y acorde a los protocolos de cooperación internacional siempre será bienvenido y es clave aquí que la cohesión entre las naciones afecte radicalmente el crimen organizado internacional”, señaló.