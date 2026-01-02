x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Esta sería la causa del incendio en el Cerro Quitasol, en Bello, que lleva tres días ardiendo

Este cerro tutelar, símbolo del municipio de Bello, estaba por cumplir dos años sin ser objeto de conflagraciones. Conozca más detalles.

  • Así monitorean, con drones, los focos del incendio en el Cerro Quitasol al Norte del Valle de Aburrá. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bello
    Así monitorean, con drones, los focos del incendio en el Cerro Quitasol al Norte del Valle de Aburrá. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bello
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Más de 60 horas, y contando, completa el incendio de grandes proporciones en el Cerro Quitasol, ubicado en el municipio de Bello, después de originarse el martes 30 de diciembre de 2025 a las 9:00 p. m. aproximadamente. Desde el primer llamado, múltiples unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio, con ayuda de la Defensa Civil, el Ejército y la Policía Nacional, atienden la emergencia, la cual no ha sido controlada en su totalidad debido a las condiciones meteorológicas adversas como los fuertes vientos.

Lea más: Voraz incendio en Rionegro dejó al menos cuatro inmuebles afectados

Si bien no se ha determinado una causa exacta de la conflagración, las investigaciones preliminares señalan que, al parecer, una fogata habría sido la que propició el incendio, lo que deja entrever que, algunos, aún no son conscientes de los daños forestales y ambientales que pueden acarrear este tipo de acciones.

Las más de 45 unidades de bomberos trabajan para evitar que el fuego se propague a zonas aledañas y a viviendas del sector para evitar mayores complicaciones. Por el momento no se ha registrado ningún herido ni tampoco casas comprometidas.

“Vamos a seguir trabajando con toda nuestra capacidad operativa. Tendremos el acompañamiento de la Fuerza Aérea, de igual manera la presencia de más instituciones y otros Cuerpos de Bomberos para poder responder de la mejor manera a este emergencia en el menor tiempo posible”, precisó el Cabo Giovanni Galvis, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello.

Así mismo, el Dagran se sumará a la atención de la emergencia con equipo técnico, mientras que el SIATA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá monitorea la zona con drones para determinar los focos del incendio.

Aunque el incendio se ha controlado en más de un 50%, la recomendación a los habitantes de la zona es que, ante cualquier novedad o indicio de peligro, informen de inmediato a las autoridades.

Temas recomendados

Medio ambiente
Incendios
Fuego
Bello
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida