¡Sí hay películas para ver este inicio de año en cine! Conozca la historia de La empleada, el thriller literario que abrió la cartelera

La historia es bastante conocida por los lectores voraces de las historias de thriller psicológico: Millie es una joven que acepta un trabajo como empleada doméstica en una casa aparentemente normal, de una familia pequeña y adinerada. Ella pronto descubre que, detrás de esa fachada impecable se esconden secretos inquietantes.
Es la historia de La empleada, el primer libro –de una saga de tres– de la escritora Freida McFadden, que ha sido todo un fenómeno de ventas literarias según nos lo confirmó meses atrás su editorial Penguin Random House: “El fenómeno McFadden ha conquistado ya a más de 15 millones de lectores y el fervor por la serie literaria de La empleada se traduce en calificaciones de cuatro y cinco estrellas que llegan al 90% en páginas como Amazon, por ejemplo.
Hasta ahora van tres libros: La empleada (2022), El secreto de la empleada (2023) y La empleada te vigila (2024).