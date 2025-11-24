Más de 1.500 pasajeros afectados en Colombia por cancelaciones de vuelos hacia Venezuela tras alerta de EE. UU.: así va el panorama

La Aeronáutica Civil informó que después de la notificación emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que advirtió sobre posibles riesgos operacionales en el espacio aéreo de Maiquetía (Venezuela), ya van más de 1.500 pasajeros afectados tras la cancelación de vuelos realizada por Avianca y Latam.
Dado el incremento de la actividad militar en dicha zona, las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá.
No obstante, la Aerocivil destacó que algunas compañías, como Satena y Wingo, han mantenido su operación regular.
El secretario de Autoridad Aeronáutica, Álvaro Mujica, recordó que según el Convenio de Chicago, los Estados deben garantizar la protección de la aviación civil y no pueden comprometer la seguridad de aeronaves comerciales.