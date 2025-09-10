x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estos son los precandidatos presidenciales que más dinero gastan en pauta digital de cara a las elecciones del 2026

El estudio incluye a 43 precandidatos presidenciales quienes han estado activos anunciando su deseo de llegar a la Casa de Nariño en el 2026.

  • El estudio tuvo en cuenta el comportamiento en redes de 43 precandidatos que buscan ocupar la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026. Fotos: Colprensa y Getty Images
    El estudio tuvo en cuenta el comportamiento en redes de 43 precandidatos que buscan ocupar la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026. Fotos: Colprensa y Getty Images
  • Estos son los 10 precandidatos que a septiembre de 2025 más han gastado en pauta digital. Foto: Captura de informe Toro Digital
    Estos son los 10 precandidatos que a septiembre de 2025 más han gastado en pauta digital. Foto: Captura de informe Toro Digital
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

10 de septiembre de 2025
bookmark

A menos de un año para elegir a un nuevo presidente, los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño han comenzado sus campañas en un ecosistema importante en los últimos años: las redes sociales.

Un estudio de la agencia Toro Digital reveló el ranking de los precandidatos que más han gastado en pauta en las plataformas digitales.

Lea también: ¿Muchos candidatos? Se han inscrito más de 100 comités para candidaturas por firmas; esta es la lista completa

El análisis fue realizado desde el 1 de agosto de 2025 hasta septiembre de 2025 e incluyó a 43 presidenciables quienes ya han manifestado su intención de suceder a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto de 2026.

Para el escalafón se tuvo en cuenta las cifras dadas por Meta, es decir, quienes mayor gastan para posicionarse en las redes de Facebook e Instagram. Algunos superan los 50 millones de pesos en pauta.

Los precandidatos que mas gastan en pauta en las plataformas de Meta

De acuerdo con el último estudio de la agencia Toro Digital, el precandidato que más ha gastado hasta el 1 de septiembre de 2025 es Juan Carlos Pinzón, quien según las cifras en Meta, ha invertido 62.455.082 pesos para posicionarse en estas redes.

El segundo puesto en este listado lo ocupa Vicky Dávila, quien ha gastado 50.722.699 pesos. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ocupa el tercer lugar con 36.545.936 pesos.

En el top 10 aparecen el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; la senadora Paola Holguín; el exvicepresidente Germán Vargas Lleras; el excontralor Felipe Córdoba; Miguel Uribe Londoño; Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y el exministro del Interior Daniel Palacios.

Estos son los 10 precandidatos que a septiembre de 2025 más han gastado en pauta digital. Foto: Captura de informe Toro Digital
Estos son los 10 precandidatos que a septiembre de 2025 más han gastado en pauta digital. Foto: Captura de informe Toro Digital

Paralelos a este estudio de inversión en pauta, el análisis de la agencia también determina el crecimiento en seguidores en estas redes, siendo en Facebook Carolina Corcho, Abelardo de la Espriella y Santiago Botero los que más seguidores han conseguido en los últimos días.

En Instagram los que más sumaron seguidores fueron los precandidatos Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y Mauricio Gómez.

Siga leyendo: Oficial: Álvaro Uribe buscará volver al Senado y participará en las elecciones en 2026

Temas recomendados

Elecciones
Redes sociales
Facebook
Instagram
Candidatos
Presidencia
Elecciones 2026
Precandidatos
Colombia
Casa de Nariño
Mauricio Cárdenas
Paola Andrea Holguín Moreno
Germán Vargas Lleras
Daniel Palacios
Juan Daniel Oviedo
Carolina Corcho
Abelardo de la Espriella
Vicky Dávila
Miguel Uribe Londoño
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida