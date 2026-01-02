En inicio de 2026 mataron a seis personas en tres municipios del Valle de Aburrá

Los dos primeros días del 2026 ya cobraron la vida de seis personas en el Valle de Aburrá por cuenta de los homicidios registrados en Medellín, Bello y Envigado. En estos violentos días se presentaron desde hechos por intolerancia hasta retaliaciones entre estructuras criminales, de acuerdo con los reportes judiciales.
Uno de los casos ocurrió a las 8:30 de la mañana de este viernes en la calle 36 sur con la carrera 27G, detrás del hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado. Un hombre, el cual se comenzó a ver merodear por la zona desde los últimos días de 2025 fue asesinado con arma blanca por parte de otra persona, la cual escapó del sector sin dejar rastro.