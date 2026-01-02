x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

En inicio de 2026 mataron a seis personas en tres municipios del Valle de Aburrá

A dos de las víctimas las dejaron en envolturas, a uno lo mataron a machete en una riña y los dos restantes murieron en hecho que quedaron por establecer.

  • En este sector, detrás del Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, asesinaron con arma blanca a un hombre, cuya identidad no fue establecida. FOTO: ALEJANDRA MORALES RÍOS
    En este sector, detrás del Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, asesinaron con arma blanca a un hombre, cuya identidad no fue establecida. FOTO: ALEJANDRA MORALES RÍOS
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

02 de enero de 2026
bookmark

Los dos primeros días del 2026 ya cobraron la vida de seis personas en el Valle de Aburrá por cuenta de los homicidios registrados en Medellín, Bello y Envigado. En estos violentos días se presentaron desde hechos por intolerancia hasta retaliaciones entre estructuras criminales, de acuerdo con los reportes judiciales.

Uno de los casos ocurrió a las 8:30 de la mañana de este viernes en la calle 36 sur con la carrera 27G, detrás del hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado. Un hombre, el cual se comenzó a ver merodear por la zona desde los últimos días de 2025 fue asesinado con arma blanca por parte de otra persona, la cual escapó del sector sin dejar rastro.

Los vecinos de la zona reiteraron que al fallecido se le comenzó a ver caminar con su bolso, con aspecto de habitante de calle, aunque se desconocía su origen. Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida de este hombre, pero no le encontraron documentación para establecer su identidad.

Más temprano, a la 1:16 de la mañana del viernes, asesinaron en la calle 19 con la carrera 82D, en el barrio Zafra, comuna 16 (Belén), a Jhon Henderson Fernández Romero, de 18 años, a quien conocían dentro de la comunidad como El Chamo por su origen venezolano.

Entérese: En menos de 24 horas asesinaron a dos mujeres en Antioquia; una de ellas era mujer trans

De acuerdo con el reporte judicial, a este extranjero lo balearon instantes después de sostener una discusión con el conductor de una motocicleta cuando iba en su moto. Instantes después del altercado, motorizados le dispararon a Fernández Romero, dejándolo gravemente herido. Alcanzó a caminar hasta una licorera de la zona y la comunidad lo trasladó a la Unidad Intermedia de Belén, donde llegó sin signos vitales.

Durante el primer día del año se presentaron otros cuatro homicidios en el Valle de Aburrá, finalizando la jornada con el crimen de Jhonatan Fernando Toro Rincón, de 31 años, en hechos ocurridos en el barrio La Iguaná, en la comuna 7 (Robledo), de Medellín.

El crimen de este hombre, conocido con el alias de Caramanta, por su lugar de nacimiento, se produjo en la carrera 65 con la calle 59, en el sendero peatonal del Cerro El Volador. Según el reporte judicial, a este hombre lo balearon en siete ocasiones cuando se encontraba en la zona, provocándole la muerte en el lugar de los hechos, en un caso que estaría vinculado con una retaliación de estructuras criminales.

Le puede interesar: Mujer pagará 33 años de cárcel por el crimen de un ecuatoriano en Medellín en la Navidad de 2024

Alias Caramanta tenía antecedentes por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes (12 de agosto de 2014), homicidio (28 de octubre de 2014) y violencia intrafamiliar contra una mujer menor de edad (28 de septiembre de 2020). Había sido capturado en 2015 por el homicidio, delito por el cual fue dejado bajo libertad condicional en 2023, pero al no cumplir con los requerimientos judiciales, le volvieron a ordenar la medida de aseguramiento en centro carcelario el pasado 23 de diciembre.

Sobre las 4:10 de la tarde del pasado jueves, en el barrio Cinco Estrellas, de Bello, una mujer alertó del hallazgo de dos cuerpos embolsados, los cuales habrían quedado abandonados en la zona desde el pasado 29 de diciembre, según las primeras evaluaciones. A las víctimas no las identificaron, debido a que los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana no los extrajeron de sus envolturas.

El primer asesinato de 2026 ocurrió en el barrio Carambolas, en la periferia nororiental de Medellín. donde en medio de una riña fue asesinado con machete Carlos Enrique Restrepo Sánchez, de 49 años.

Ocurrió a las 11:00 de la mañana en la calle 95 con la carrera 23, cuando un hombre llegó a discutir con el fallecido en medio de un sancocho, por problemas del pasado y ahí se dio inicio al altercado que acabó con este asesinato. El agresor escapó de la zona y ya fue individualizado por las autoridades, con base en la versión entregada por los vecinos.

Temas recomendados

Orden público
Seguridad ciudadana
Violencia
seguridad
Crímenes
Homicidio
Intolerancia
Embolsados
Homicidios
Antioquia
Bello
Medellín
Envigado
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida