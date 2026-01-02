Así va el caso Morelos: una demanda del jugador al Santos podría darle un giro a la negociación

La negociación que aparentemente terminaría en un traspaso con un “final feliz” para el deseo de Alfredo Morelos por continuar en Atlético Nacional ha tomado un rumbo legal inesperado que podría generar cambios en las condiciones del fichaje. Aunque se conoce de manera extraoficial que el club verdolaga ya había alcanzado un acuerdo económico con el Santos para comprar el 60 % del pase del “búfalo” por 2,3 millones de dólares, el cordobés habría tomado medidas drásticas debido a incumplimientos financieros por parte del equipo brasileño. Lea también: Diego Arias continuará como técnico de Nacional, y estos son los desafíos que lo pondrán a prueba Así lo reveló el periodista Julián Capera, quien informó que el caso podría ir a los tribunales de la Fifa como máximo ente del fútbol internacional.

El pleito comenzó cuando Morelos notificó oficialmente al Santos la rescisión de su contrato, el cual estaba vigente hasta diciembre de 2026, esto alegando graves incumplimientos en el pago de salarios y primas, algo que en la actualidad se considera razón para que un jugador salga como agente libre para negociar con cualquier equipo sin necesidad de que medie un pago por su traspaso.

Como respuesta, el club de Neymar y del rey Pelé admitió la existencia de una deuda, sosteniendo que el vínculo contractual sigue vigente y le ha exigido a Morelos que se presente a la pretemporada. Con este jugada legal, aunque ya hay un acuerdo económico entre el club brasilero y el equipo paisa, se podría frenar o dilatar la transferencia hasta que sea aclarada la situación contractual, pues en caso de que el pleito salga a favor del “búfalo”, ya Atlético Nacional pasaría a negociar con un agente libre y no con un futbolista aún perteneciente al Santos de Brasil.