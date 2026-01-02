Así va el caso Morelos: una demanda del jugador al Santos podría darle un giro a la negociación

La negociación que aparentemente terminaría en un traspaso con un “final feliz” para el deseo de Alfredo Morelos por continuar en Atlético Nacional ha tomado un rumbo legal inesperado que podría generar cambios en las condiciones del fichaje.
Aunque se conoce de manera extraoficial que el club verdolaga ya había alcanzado un acuerdo económico con el Santos para comprar el 60 % del pase del “búfalo” por 2,3 millones de dólares, el cordobés habría tomado medidas drásticas debido a incumplimientos financieros por parte del equipo brasileño.
Así lo reveló el periodista Julián Capera, quien informó que el caso podría ir a los tribunales de la Fifa como máximo ente del fútbol internacional.