El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de Colombia en el Mundial 2026, se despachó en elogios para Luis Díaz

El técnico Roberto Martínez, quien hace unos años sonó para dirigir la Selección Colombia, o por lo menos se mencionó en varias ocasiones que podría ser acercado a la Federación Colombiana de Fútbol, entregó declaraciones sobre la Tricolor y elogió el momento y el nivel de Luis Díaz. En diálogo con Caracol, Martínez, habló del guajiro que está cumpliendo una campaña destacada con el Bayern Múnich. Hay que recordar que Martínez dirige al tercer rival que tendrá el equipo de Néstor Lorenzo en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

Las cifras de Luis Díaz con el Bayern no solo son magníficas, sino que detallan un excelente desempeño del extremo izquierdo que, además, espera su segundo hijo. Con el club alemán, Lucho registra 14 goles y 10 asistencias en 27 partidos, y uno de sus tantos acaba de ser elegido como el mejor del año en la Bundesliga. Lucho ha sido clave también para el nivel y desempeño que ha mostrado el Bayern en la Champions League, en la que es uno de los clasificados a los octavos de final de manera directa. Sobre Díaz, el técnico Martínez dijo: “Sin duda, yo creo que es uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo. La verdad que la diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y la actual, hay mucho a decir de lo que aporta Luis Díaz”.