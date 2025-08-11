“Si mi mamá estuvo dispuesta a dar su vida por una causa, ¡cómo no voy a hacer yo lo mismo en lo político!”: las frases que dejó Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay demostró que la valentía siempre viene acompañada de la disciplina y la perseverancia: solo los valientes son quienes se exigen a sí mismos. Con 39 años, como muchos colombianos, fue víctima a lo largo de su vida de la violencia y la zozobra que día a día carcome a este país. Desde muy pequeño vio el lado oscuro de su existencia con la muerte de su madre, la periodista Diana Consuelo Turbay Quintero, quien ya conocía la complejidad de Colombia desde que era secretaria privada en el gobierno de su padre y expresidente Julio César Turbay Ayala.
Lea también: Identificaron al sujeto en Caquetá que habría contactado al adolescente para que atentara contra Miguel Uribe Turbay
Pero el rumbo del pequeño Miguel cambió en el momento en que le arrebataron a su mamá mientras ella era directora del Noticiero Criptón. En 1990, el grupo de Los Extraditables comandados por Pablo Escobar secuestró a la periodista y la retuvieron hasta 1991, justo después de un fallido rescate en Copacabana (Antioquia) en el que le quitaron la vida tras un impacto de bala en su hígado y en su riñón izquierdo.