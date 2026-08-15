Julián Buitrago es el nuevo director del DNP en el gobierno de Abelardo de la Espriella

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella hizo un anuncio clave para la reorganización del Estado: Julián Buitrago será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Le puede interesar: Chocó recibirá ayudas humanitarias este sábado tras el terremoto: llegarán 12 camiones El jefe de Estado dio a conocer la noticia este viernes 14 de agosto directamente desde la ciudad de Pereira, una de las zonas más golpeadas por el terremoto, donde definió las prioridades institucionales de la nueva gestión.

Misión prioritaria: la reconstrucción

“El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago. Desde esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el Plan de Desarrollo para reconstruir a Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia y hacer y construir entre todos la Patria Milagro”, precisó De la Espriella durante sus declaraciones públicas. Buitrago es administrador de negocios de la Universidad EAFIT y especialista en Economía de la Universidad de Los Andes. Su trayectoria abarca roles como director del Instituto de Movilidad de Pereira, director de Planeación de la misma ciudad, asesor en la Agencia de Desarrollo Rural y director financiero y administrativo en la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. (GEN+).

El giro en la designación de Carlos Sepúlveda

La llegada de Buitrago al DNP tomó por sorpresa al sector político y económico, pues el cargo estaba destinado inicialmente al economista Carlos Eduardo Sepúlveda. Con un doctorado en Economía por la Universidad de Boston y docencia principal en la Universidad del Rosario, Sepúlveda ostentaba experiencia previa como subdirector del DANE y coordinador territorial durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Lea más: A la espera del milagro: sigue la búsqueda de sobrevivientes A pesar de su perfil técnico, la designación de Sepúlveda no se concretó. De acuerdo con información revelada por la periodista D’Arcy Quinn, el ajuste respondería a la cercanía del economista con la administración anterior del expresidente Gustavo Petro. Quinn hizo público un documento que demuestra que Sepúlveda actuó como coordinador del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Sin embargo, desde el Ejecutivo no se han hecho oficiales las razones exactas de este cambio.

Las funciones al frente del DNP

El nombramiento ya generó repercusiones en la opinión pública. A través de su cuenta en la red social X, el abogado, escritor y columnista Bernardo Henao Jaramillo manifestó: “Le deseamos muchos éxitos a Julian Buitrago en tan delicada misión”. Desde el DNP, Buitrago liderará la coordinación, diseño y presupuesto de los recursos de inversión nacional. Entre sus tareas inmediatas estará la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo para someterlo a evaluación del Consejo Nacional de Planeación, el CONPES y el Congreso de la República, además de rendir informes periódicos al presidente. Como lo define la propia entidad, “el DNP es el centro de pensamiento del país, que, a partir de su posición técnica y las características del ordenamiento del territorio, coordina, articula y orienta la planificación de corto, mediano y largo plazo, el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión”. También le puede interesar: Gobernadora del Magdalena dona su salario tras el terremoto y convoca a unirse a ‘Colombia, un solo corazón’

Bloque de preguntas y respuestas