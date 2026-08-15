Julián Buitrago es el nuevo director del DNP en el gobierno de Abelardo de la Espriella

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella hizo un anuncio clave para la reorganización del Estado: Julián Buitrago será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
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El jefe de Estado dio a conocer la noticia este viernes 14 de agosto directamente desde la ciudad de Pereira, una de las zonas más golpeadas por el terremoto, donde definió las prioridades institucionales de la nueva gestión.