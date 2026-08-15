Murió Daniela Largo, joven rescatada tras pasar 36 horas bajo los escombros de un hotel en Pereira tras el terremoto

Daniela Andrea Largo Sánchez, la abogada de 32 años cuyo rescate conmocionó al país tras permanecer más de 36 horas sepultada bajo los escombros del hotel donde se hospedaba, murió este sábado 15 de agosto a causa de la falla progresiva de sus órganos vitales.
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La mujer se había convertido en un símbolo de resistencia tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Sin embargo, la gravedad de las lesiones sufridas durante el atrapamiento terminó por comprometer irreversiblemente su organismo, tras tres días de batalla médica en la Unidad de Cuidados Intensivos.