Murió Daniela Largo, joven rescatada tras pasar 36 horas bajo los escombros de un hotel en Pereira tras el terremoto

Daniela Andrea Largo Sánchez, la abogada de 32 años cuyo rescate conmocionó al país tras permanecer más de 36 horas sepultada bajo los escombros del hotel donde se hospedaba, murió este sábado 15 de agosto a causa de la falla progresiva de sus órganos vitales. Le puede interesar: Hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo bajo los escombros de un hotel en Pereira: se iba a casar este domingo y deja a un hijo La mujer se había convertido en un símbolo de resistencia tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Sin embargo, la gravedad de las lesiones sufridas durante el atrapamiento terminó por comprometer irreversiblemente su organismo, tras tres días de batalla médica en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los reportes médicos detallaron un estado de extrema gravedad desde el momento en que fue extraída de la estructura colapsada. El atrapamiento prolongado provocó la compresión de una de sus extremidades, interrumpiendo el flujo sanguíneo y desencadenando complicaciones en cadena. La sangre retenida, al volver a circular tras el rescate, ocasionó severas afectaciones en su cerebro, corazón, riñones e hígado. Además, la funcionalidad de su masa cerebral se redujo a un 20%, situación que la mantuvo sedada e inconsciente en la UCI. Y es que el informe médico conocido este sábado precisó que la paciente presentaba gangrena en un brazo, afectación pulmonar, hipertensión y una capacidad cardíaca reducida a tan solo el 20% de su funcionamiento normal.

Los momentos posteriores al rescate y la voz de la familia

La intervención de los organismos de socorro concluyó hacia las 12:30 a. m. del martes 11 de agosto, cuando lograron extraerla de las ruinas. Tras salir de los escombros, Daniela sufrió un paro cardiorrespiratorio provocado por un severo cuadro de deshidratación, por lo que debió ser reanimada durante 17 minutos antes de su traslado de urgencia al centro hospitalario. En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, el padre de Daniela, Julio César Largo, describió la magnitud de la crisis inicial: “Entró en crisis, muy mal, debido a una deshidratación, tuvo un paro cardiorrespiratorio”, expresó el padre de familia en ese momento. A lo largo de los tres días de internación, el entorno familiar de la joven abogada mantuvo la expectativa de una recuperación, aun cuando los pronósticos de los especialistas eran desalentadores. Su hijo esperaba reencontrarse con ella para celebrar su cumpleaños.

Ella era Daniela Andrea Largo Sánchez, la abogada de 32 años. FOTO: Captura de video de redes sociales y cortesía

Su padre compartió la explicación que le dieron los profesionales de la salud sobre el origen del deterioro sistémico. Al parecer, por haber tenido uno de sus brazos oprimido bajo los escombros, la sangre no pudo circular y esto le generó graves afectaciones en varios órganos. “El doctor no me dio esperanzas, me dijo que tenía que suceder un milagro. Tiene comprometido el corazón, funciona al 20%; tiene problemas de hipertensión, un pulmón comprometido y tiene una gangrena que le atacó el brazo. Esa sangre retenida circuló y le causó daños en el cerebro, corazón, riñones e hígado”, recalcó Julio. El equipo médico que la atendió había advertido previamente a los allegados que la supervivencia de la paciente dependía de una evolución extraordinaria o un “milagro” que, desafortunadamente para su familia, no ocurrió.

Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el terremoto en Colombia deja 294 personas fallecidas y 3.935 heridas. 320 personas desaparecidas, mientras que 353 han sido rescatadas con vida. También le puede interesar: Presidente De la Espriella propone “Plan Marshall” para reconstruir el Chocó tras el terremoto, ¿de qué se trata? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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