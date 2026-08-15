Número de muertos por terremoto en Colombia ya se acerca a 300; 115.461 personas afectadas hasta el momento

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance de afectaciones tras el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó. La información, con corte al 15 de agosto de 2026 a las 6:30 a.m., da cuenta de la magnitud del impacto que ha dejado el fenómeno en buena parte del territorio nacional.
Según el reporte oficial, el sismo ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios del país, con un saldo de 54.008 familias y 115.461 personas afectadas hasta el momento.
En cuanto a la población, la UNGRD reportó 294 personas fallecidas y 3.935 heridas. Adicionalmente, la entidad contabiliza 320 personas desaparecidas, mientras que 353 han sido rescatadas con vida en medio de las labores de búsqueda y rescate que continúan desarrollándose en las zonas más golpeadas por el sismo.
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