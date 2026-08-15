“Dios mío, dame esta oportunidad”: el testimonio del hombre que quedó bajo una unidad residencial en Cali

“Que me escuche alguien, por favor, de alguna forma y me saquen de aquí”. Esa fue una de las súplicas que Carlos Esteban Rebolledo repitió mientras permanecía atrapado bajo los escombros después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. El hombre, de 35 años, se encontraba dentro de una unidad residencial en Cali cuando ocurrió el movimiento telúrico. En medio del caos, intentó llegar hasta la salida. Alcanzó a avanzar hacia el lobby y estaba cerca de la puerta cuando, de repente, una estructura se desplomó sobre él. Entérese: Número de muertos por terremoto en Colombia ya se acerca a 300; 115.461 personas afectadas hasta el momento Rebolledo no alcanzó a comprender inicialmente la magnitud de lo ocurrido. Pensó que algunas paredes habían caído sobre su cuerpo, pero luego entendió que había quedado sepultado bajo una parte de la estructura.

“Yo no sabía que mi unidad se había colapsado”, relató al recordar los momentos de angustia que vivió bajo los escombros. La presión sobre su cuerpo era intensa. Desde el lugar en el que había quedado atrapado, intentaba gritar con todas sus fuerzas para que alguien pudiera escucharlo. Sin embargo, el ruido de las labores de rescate y de las personas alrededor dificultaba identificar las voces de quienes permanecían con vida. Por eso, recuerda que los rescatistas pedían silencio. “Uno necesita un total silencio”, explicó. Para él, quedarse quieto y controlar la respiración era fundamental mientras esperaba que los equipos de emergencia lograran localizarlo. En contexto: Así fue el rescate de un hombre de 35 años que estaba bajo los escombros en Cali En medio de la incertidumbre, uno de sus principales pensamientos fue su abuela. Rebolledo se preguntaba si ella estaría viva y qué habría ocurrido con el apartamento. Mientras permanecía inmóvil bajo los restos de la construcción, la desesperación aumentaba. Fue entonces cuando recurrió a las oraciones que su abuela le había enseñado. “Estaba desesperado y empecé a orar unas oraciones que mi abuela me enseñó y unos rosarios todo el tiempo”, contó.

Entre sus plegarias repetía una petición: tener una oportunidad para salir con vida. “Dios mío, dame esta oportunidad. Yo salgo de aquí vivo y yo cambio mi vida”, recordó. También se aferró a un pasaje bíblico que, según contó, repetía durante esos momentos de angustia: Jeremías 33:3. Para el hombre, mantener la fe fue una forma de resistir mientras esperaba que los equipos de rescate llegaran hasta él.

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”, dice el pasaje en el texto sagrado. Finalmente, durante la noche, los Bomberos de Bogotá lograron escuchar sus llamados. El operativo permitió ubicarlo entre los escombros y, cerca de las 3:57 de la madrugada, los equipos de emergencia consiguieron sacarlo con vida. Videos difundidos después del rescate muestran a los socorristas trabajando para extraerlo de la estructura colapsada. Rebolledo fue trasladado posteriormente a un centro médico, donde recibió atención y, de acuerdo con los reportes preliminares, presentaba lesiones leves y se encontraba fuera de peligro. Entérese: ¿Cuál ha sido el terremoto más potente de la historia? Vea el Top 10 y sus trágicas cifras

¿Por qué los rescatistas piden silencio durante una búsqueda?

El silencio puede ser determinante durante el rescate de personas atrapadas bajo los escombros. Cuando los socorristas detienen temporalmente la maquinaria, los vehículos y las conversaciones, pueden concentrarse en identificar sonidos muy débiles provenientes del interior de una estructura, como una voz, un golpe, un movimiento o incluso una señal de auxilio.

Para localizar a un sobreviviente también pueden utilizar equipos especializados, como geófonos y micrófonos de escucha, que permiten detectar vibraciones y sonidos que no siempre son perceptibles a simple oído. Por eso, cuando los rescatistas piden “silencio”, no se trata solo de una medida para organizar la emergencia: cada segundo sin ruido puede ayudar a determinar dónde está una persona atrapada y orientar con mayor precisión las labores de rescate.

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