hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Gran dontatón: Colombia, Medellín te quiere

hace 3 horas

2026-08-15 10:58:27

Este sábado 15 de agosto, Medellín se sumará a las iniciativas de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto con el “Gran Donatón Colombia, Medellín te Quiere”.

La jornada se realizará en la plaza de La Macarena y comenzará desde el mediodía con un concierto que reunirá a artistas nacionales, mientras que desde las 8:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde estarán habilitadas las donaciones para quienes quieran aportar a la emergencia....