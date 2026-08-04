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Fiscalía ya imputó el delito de acoso sexual al periodista Jorge Alfredo Vargas

El ente acusador lo investiga por vulnerar a cuatro víctimas mientras laboraba en Noticias Caracol.

  • El presentador de noticias, Jorge Alfredo Vargas, imputado por la Fiscalía del delito de acoso sexual. Foto: redes
    El presentador de noticias, Jorge Alfredo Vargas, imputado por la Fiscalía del delito de acoso sexual. Foto: redes
El Colombiano
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hace 3 horas
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Concluyó la audiencia de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas. La Fiscalía le imputó el delito de acoso sexual, presuntamente cometido contra cuatro víctimas en un entorno laboral de Noticias Caracol.

La audiencia se reanudó este martes ante el Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá, dentro de la investigación por presuntos hechos de acoso sexual. El comunicador no aceptó el cargo imputado.

En la diligencia, la fiscal del caso imputó el delito con base en cuatro mujeres que habrían sido víctimas del comunicador.

La Fiscalía las identificó únicamente como V1, V2, V3 y V4, luego de que la jueza aprobara la anonimización de sus identidades y decretara la reserva de la audiencia para proteger a las denunciantes.

Siga leyendo: Fiscalía abrirá investigación por denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol

Hay que recordar que durante la sesión realizada el lunes, la jueza escuchó las intervenciones de la fiscal Patricia Hernández y de la representante de una de las presuntas víctimas, la abogada Ana Bejarano, quienes solicitaron que la diligencia se desarrollara bajo reserva.

Según argumentaron, esta medida busca proteger la intimidad y los derechos de las mujeres que denunciaron los hechos.

Por su parte, la defensa de Vargas, integrada por los abogados María Paulina Riveros y Juan David Bazzani, insistió en que el proceso debe garantizar plenamente los derechos de todas las partes y recordó que el comunicador conserva la presunción de inocencia.

Lea también: Director de Noticias Caracol responde a denuncias de acoso sexual contra dos presentadores: “Tomaremos las decisiones necesarias”

Asimismo, manifestó su desacuerdo con restringir el acceso del público a la audiencia, al considerar que la anonimización de las denunciantes es suficiente para salvaguardar su identidad.

Estas son las denuncias en contra de Vargas

El caso cobró notoriedad meses atrás, cuando el periodista fue señalado públicamente por presunto acoso sexual en el ámbito laboral.

Las denuncias surgieron en un contexto similar al del periodista deportivo Ricardo Orrego, también vinculado a Noticias Caracol y Blu Radio.

No se pierda: Audiencia de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas sería reservada por petición de la Fiscalía y abogada

Tras conocerse los señalamientos, ambos dejaron sus cargos y la Fiscalía abrió investigaciones que incluyen testimonios y menciones de otros integrantes del medio periodístico.

Al resolver la solicitud de reserva, la jueza explicó que debía armonizar dos principios fundamentales: la publicidad de las actuaciones judiciales y la protección de las presuntas víctimas.

En contexto: La mujer que denunció a Hollman Morris por acoso sexual fue acusada de injuria y calumnia por la Fiscalía

Indicó que era necesario realizar un ejercicio de ponderación para definir cuál de esos derechos debía prevalecer en esta etapa del proceso.

Tras ese análisis, concluyó que la audiencia de imputación debía mantenerse bajo reserva, al considerar que la medida es adecuada, necesaria y proporcional para evitar la divulgación de información sensible relacionada con las denunciantes.

La decisión también responde a que la Fiscalía expondrá elementos de carácter personal y reservado durante la diligencia.

En ese sentido, la jueza ordenó a todos los participantes abstenerse de revelar o hacer comentarios públicos sobre la información conocida en la audiencia, especialmente aquella relacionada con datos personales de las presuntas víctimas.

No obstante, precisó que la reserva no puede afectar el derecho de defensa, por lo que los abogados de Jorge Alfredo Vargas deberán tener acceso pleno a los elementos del proceso para ejercer adecuadamente la representación de su cliente.

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Preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió en la audiencia contra Jorge Alfredo Vargas?
La audiencia se reanudó ante el Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá, donde la Fiscalía avanzó con la imputación de cargos dentro de la investigación por presunto acoso sexual.
¿Cuántas presuntas víctimas hacen parte del proceso?
El proceso involucra a cuatro mujeres, quienes fueron identificadas como V1, V2, V3 y V4 para proteger su identidad durante el trámite judicial.
¿Por qué la audiencia fue declarada reservada?
La jueza ordenó la reserva de la audiencia y aprobó la anonimización de las presuntas víctimas con el fin de salvaguardar su intimidad, seguridad y evitar posibles escenarios de revictimización.
¿La imputación significa que Jorge Alfredo Vargas es culpable?
No. La imputación es una etapa inicial del proceso penal en la que la Fiscalía comunica formalmente los cargos. La responsabilidad penal solo puede establecerse mediante una decisión judicial al finalizar el proceso.

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