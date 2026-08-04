Fiscalía ya imputó el delito de acoso sexual al periodista Jorge Alfredo Vargas

Concluyó la audiencia de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas. La Fiscalía le imputó el delito de acoso sexual, presuntamente cometido contra cuatro víctimas en un entorno laboral de Noticias Caracol.

La audiencia se reanudó este martes ante el Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá, dentro de la investigación por presuntos hechos de acoso sexual. El comunicador no aceptó el cargo imputado.

En la diligencia, la fiscal del caso imputó el delito con base en cuatro mujeres que habrían sido víctimas del comunicador.

La Fiscalía las identificó únicamente como V1, V2, V3 y V4, luego de que la jueza aprobara la anonimización de sus identidades y decretara la reserva de la audiencia para proteger a las denunciantes.

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Hay que recordar que durante la sesión realizada el lunes, la jueza escuchó las intervenciones de la fiscal Patricia Hernández y de la representante de una de las presuntas víctimas, la abogada Ana Bejarano, quienes solicitaron que la diligencia se desarrollara bajo reserva.

Según argumentaron, esta medida busca proteger la intimidad y los derechos de las mujeres que denunciaron los hechos.

Por su parte, la defensa de Vargas, integrada por los abogados María Paulina Riveros y Juan David Bazzani, insistió en que el proceso debe garantizar plenamente los derechos de todas las partes y recordó que el comunicador conserva la presunción de inocencia.

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Asimismo, manifestó su desacuerdo con restringir el acceso del público a la audiencia, al considerar que la anonimización de las denunciantes es suficiente para salvaguardar su identidad.