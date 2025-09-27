x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Soldado antioqueño murió tras pisar una mina antipersonal en medio de un operativo en Chocó

De acuerdo con un comunicado emitido por la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, la explosión ocurrió mientras el uniformado realizaba tareas de seguridad en la zona. Esto es lo que se sabe.

  • El soldado profesional Jhon Miranda Ramírez, oriundo de Currulao, Turbo, pisó una mina antipersonal y murió a raíz de las graves heridas en su cuerpo. FOTO: Ejército Nacional
    El soldado profesional Jhon Miranda Ramírez, oriundo de Currulao, Turbo, pisó una mina antipersonal y murió a raíz de las graves heridas en su cuerpo. FOTO: Ejército Nacional
El Colombiano
El Colombiano
27 de septiembre de 2025
bookmark

Un operativo de seguridad rutinaria en el departamento del Chocó culminó en tragedia. En la vereda Marcelina del municipio de Unguía, el soldado profesional Jhon Miranda Ramírez del Ejército Nacional murió tras pisar una mina antipersonal durante el desarrollo de tareas de control en la zona.

Le puede interesar: “El derroche rompió la tesorería de la nación”: Álvaro Uribe analizó la situación económica del país en Congreso de Fenalco

La detonación, ocurrida durante el patrullaje realizado este viernes 26 de septiembre, le causó heridas graves al uniformado oriundo de Currulao, Turbo, por lo que el Ejército coordinó de inmediato su traslado aéreo de urgencia hacia Medellín. Para las autoridades, la mina antipersonal fue instalada por integrantes del GAO Clan del Golfo.

Según el informe oficial, el soldado Miranda Ramírez presentó complicaciones severas durante el vuelo, lo que obligó a su ingreso directo y urgente en la Clínica de Las Américas de la capital antioqueña.

A pesar de los esfuerzos del personal médico y de los procedimientos de reanimación, el soldado profesional falleció debido a la gravedad de las heridas. “Mientras era trasladado en la ambulancia, presentó complicaciones en su salud y fue ingresado a la Clínica de Las Américas, donde luego de realizarle reanimación murió”, detallaron.

Desde la Décima Séptima Brigada lamentaron profundamente la pérdida de su compañero. La unidad militar anunció que mantendrá su presencia y operatividad en la región del Chocó para proteger a la población civil.

“El Ejército Nacional rechaza con vehemencia estos actos criminales que atentan contra la humanidad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil del sector”, expresaron en el comunicado oficial.

Asimismo, la Brigada informó que interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por el uso de minas antipersonales, artefactos prohibidos por el derecho internacional humanitario.

El Ejército Nacional expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados del soldado, reconociendo su labor en la protección de los habitantes de la zona, mientras se lleva a cabo la investigación.

“Este Comando lamenta la muerte de nuestro héroe, quien dio su vida por la protección de los pobladores de esta región del país, y envía un saludo de condolencias a sus familiares y amigos”, concluyeron.

También le puede interesar: Reacciones en todo el mundo al retiro de la visa estadounidense a Petro: otro momento para su campaña del 2026

Temas recomendados

Actividades ilegales
Investigación
Víctimas del conflicto
Fuerza pública
Ejército nacional
Orden público
Seguridad ciudadana
Redes sociales
Virales
Población
Familia
Clan del Golfo
Muerte
seguridad
Paz Total
Asesinato
Guerrilla
Comunidad
Soldados
Comunicado
Mina
Fuerzas Militares
Colombia
Antioquia
Turbo
Chocó
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida