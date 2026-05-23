Sin justicia ni avances: JEP negó sometimiento a los acusados por atentado en la U. Nacional y el caso lleva dos años estancado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó recientemente que negó formalmente el sometimiento de los acusados por el atentado perpetrado en la Universidad Nacional de Bogotá durante el pasado mes de mayo del año 2014.
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A pesar de esta determinación judicial, el proceso penal se encuentra completamente paralizado y acumula dos años sin registrar avances significativos dentro de la justicia ordinaria, según una información publicada por Semana.
Los hechos investigados ocurrieron el 20 de mayo de 2014 en el campus de la Universidad Nacional. Durante los disturbios, los responsables utilizaron cerca de 810 artefactos explosivos caseros, que incluyeron papas bomba y artefactos panfletarios con mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ataque dejó un saldo de nueve integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) —actualmente denominado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo)— con heridas de gravedad.