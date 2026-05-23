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Yulixa Toloza se había arrepentido de la cirugía, la cual estaba grabando el falso cirujano; así va la investigación

La Fiscalía busca dar con el video que habría grabado el falso cirujano, quien al parecer tendría la costumbre de filmar sus intervenciones.

  • Yulixa alcanzó a manifestar su indisposición luego de la cirugía que al parecer estaba siendo grabada por el falso cirujano. Fotos: @yullixa.toloza y CICPC
    Yulixa alcanzó a manifestar su indisposición luego de la cirugía que al parecer estaba siendo grabada por el falso cirujano. Fotos: @yullixa.toloza y CICPC
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Las investigaciones sobre la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, quien falleció de un embolia pulmonar producido en medio de una cirugía estética en un centro clandestino de Bogotá han revelado detalles desgarradores sobre sus últimas horas y nuevas pruebas que podrían hundir a los presuntos responsables.

Según testimonios recopilados por la Fiscalía y que fueron conocidos inicialmente por Semana y El Tiempo, la estilista de 52 años vivió un calvario físico antes de morir, manifestando un profundo arrepentimiento por haberse sometido al procedimiento.

Lea también | Se conoce la causa de muerte de Yulixa Toloza: Medicina Legal ya dio informe

Mientras su salud se deterioraba rápidamente en el establecimiento Beauty Láser, Yulixa alcanzó a expresar su angustia a quienes la rodeaban. “Las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que se había arrepentido de hacerse la cirugía, que sentía mucho dolor en la espalda y debilidad”, dice uno de los testimonios en el expediente según los medios citados. Su estado era tan crítico que perdió la fuerza en su cuerpo y necesitó asistencia incluso para eliminar orina.

Amalia Pardo, amiga de la víctima, relató haberla visto en una camilla, cubierta y con el cuerpo y las manos totalmente helados pocas horas después de la intervención. A pesar de los signos evidentes de una emergencia médica, como dificultad respiratoria y alteración ocular, el personal del centro le aseguró que era un efecto “normal” de la anestesia y nunca solicitaron una ambulancia.

Amplíe la noticia: ¿Quién operó a Yulixa Toloza? Medio venezolano controvierte versiones y aseguró que fue un cirujano certificado

Un video sobre la cirugía de Yulixa: la pista que sería clave en la investigación

Testigos han señalado que el falso cirujano, Eduardo David Ramos Carías, quien no tenía licencia para ejercer en Colombia, habría grabado el procedimiento quirúrgico, pues tenía la “sospechosa costumbre” de registrar en video las intervenciones invasivas que realizaba.

Sobre eso, la Fiscalía rastrea actualmente este material, el cual habría sido enviado a la pareja sentimental de Ramos, un organizador de eventos residente en un conjunto en Cúcuta.

Los investigadores creen que este video, almacenado posiblemente en chats o aplicaciones de mensajería, es una pieza técnica fundamental para reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió dentro del quirófano improvisado.

En las pesquisas han habido otros hallazgos como un desorden generalizado y la ausencia total de protocolos clínicos en el centro estético. Entre las pruebas físicas, los agentes encontraron material textil con manchas de sangre, lo que confirmaría que hubo un evento crítico dentro del inmueble.

También se halló un “consentimiento informado” firmado por Yulixa que, de manera descarada, pretendía exonerar al centro de cualquier “mal resultado posoperatorio”.

Siga leyendo: Fiscalía revela detalles de ADN, cabellos y facturas halladas en el vehículo que transportó a Yulixa Toloza

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué murió Yulixa Toloza?
Según Medicina Legal, falleció por una embolia pulmonar ocurrida tras una cirugía estética en un centro clandestino de Bogotá.
¿Qué pruebas tiene la Fiscalía?
La investigación incluye testimonios, evidencia física hallada en el inmueble y un posible video grabado durante la cirugía.
¿Cómo saber si una clínica estética es legal?
Debe contar con habilitación sanitaria, personal certificado y permisos visibles otorgados por autoridades de salud.

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