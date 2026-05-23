Yulixa Toloza se había arrepentido de la cirugía, la cual estaba grabando el falso cirujano; así va la investigación

Las investigaciones sobre la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, quien falleció de un embolia pulmonar producido en medio de una cirugía estética en un centro clandestino de Bogotá han revelado detalles desgarradores sobre sus últimas horas y nuevas pruebas que podrían hundir a los presuntos responsables.

Según testimonios recopilados por la Fiscalía y que fueron conocidos inicialmente por Semana y El Tiempo, la estilista de 52 años vivió un calvario físico antes de morir, manifestando un profundo arrepentimiento por haberse sometido al procedimiento.

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Mientras su salud se deterioraba rápidamente en el establecimiento Beauty Láser, Yulixa alcanzó a expresar su angustia a quienes la rodeaban. “Las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que se había arrepentido de hacerse la cirugía, que sentía mucho dolor en la espalda y debilidad”, dice uno de los testimonios en el expediente según los medios citados. Su estado era tan crítico que perdió la fuerza en su cuerpo y necesitó asistencia incluso para eliminar orina.

Amalia Pardo, amiga de la víctima, relató haberla visto en una camilla, cubierta y con el cuerpo y las manos totalmente helados pocas horas después de la intervención. A pesar de los signos evidentes de una emergencia médica, como dificultad respiratoria y alteración ocular, el personal del centro le aseguró que era un efecto “normal” de la anestesia y nunca solicitaron una ambulancia.

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