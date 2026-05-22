Él es William Rico, el joven colombiano que creó las virales frutinovelas que conquistan las redes sociales

En marzo, usuarios de TikTok e Instagram se rieron a la vez que quedaron impactados con un video de poco más de dos minutos que contaba la historia de un par de amigas que terminaron convirtiéndose en enemigas cuando una de ellas se enamora del esposo de la otra.
Contexto: ¿Ya se vio una? Conozca las frutinovelas, el drama de frutas infieles que causa sensación en las redes sociales
Lo curioso era que los personajes, en vez de ser interpretados por actores reales, eran frutas con cuerpos humanos, todos hechos con inteligencia artificial. Un oscuro secreto, que es el nombre de la primera frutinovela estrenada en redes sociales, continuó siguiendo a Banana Negra, Naranja y Limón durante varias entregas que ya acumulan más de seis millones de visualizaciones solo en TikTok.
En el momento en que salió, este aclamado formato era anónimo; solo se sabía que la cuenta que las publicaba era @fruty.storys. Semanas después, William Rico Vélez, un joven de 27 años de Sincelejo, Sucre, apareció como el creador de estas particulares producciones audiovisuales.
Contrario a lo que se creía, las frutinovelas no nacieron como un “meme”, sino como un ejercicio académico.
Rico es estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia y, mientras realizaba su trabajo de grado –un proyecto de diseño diegético sobre drones para la entrega de medicamentos a adultos mayores, es decir, un sistema de drones pensado para distribuir medicamentos a personas mayores–, se dio cuenta de que necesitaba crear una iniciativa que le permitiera practicar cómo desarrollar narrativas y escenarios, como le contó al medio de comunicación El Tiempo.