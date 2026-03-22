Brujería, dramas de pareja y familiares capturados: la crisis del círculo cercano de “Iván Mordisco”

La paranoia que caracteriza a Néstor Gregorio Vera Fernández se incrementó con la paulatina desintegración de su círculo de confianza, a tal punto que ahora desconfía hasta de los organismos humanitarios que interceden por sus combatientes heridos.
El Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que lidera este personaje apodado “Iván Mordisco”, emitió un comunicado esta semana anunciando que en su área de control “queda restringido el ingreso” de la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y Defensoría del Pueblo.
Los terroristas alegaron que “acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra” y que “la medida obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad”.
La facción de “Iván Mordisco” no dio detalles de esas presuntas filtraciones de información, pero es claro que busca limitar la circulación de civiles en los sitios que considera como “su territorio”.
Fuentes de Inteligencia le indicaron a EL COLOMBIANO que detrás de este anuncio subyace el temor del cabecilla por una incursión militar que lo asesine, habida cuenta de que las autoridades han golpeado a las personas más cercanas de su anillo de seguridad, incluyendo a su propia familia.
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Hay que recordar que “Iván Mordisco” estuvo a punto de morir el 9 de abril de 2025 en una incursión militar a su campamento en Solano, Caquetá. Ese día los comandos especiales mataron a siete disidentes, incluyendo a “Pollo Purino” y “el Paisa”, dos de sus guardaespaldas más cercanos.
Vera escapó por poco, dejando abandonadas sus gafas recetadas, el computador personal y su fusil Tavor X95 con mira telescópica.
La desconfianza se apoderó del comandante, pues pensaba que alguien cercano había delatado la ubicación de la guarida. Se obsesionó con las artes oscuras y se entregó a rituales de brujería para blindar el cuerpo y hacerse invisible para sus enemigos.
La hechicera que lo sumergió en esas prácticas, según las fuentes, fue alias “Jenny Lara”, una subversiva del bloque Amazonas del EMC.
“Iván Mordisco” le depositó a tal punto su confianza, que se volvieron amantes y durante el romance la agasajó con dos camionetas, un edificio de apartamentos, una finca y locales comerciales en Florencia y San Vicente del Caguán.