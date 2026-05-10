Los momentos más destacados de la entrevista de Westcol a Álvaro Uribe Vélez en El Ubérrimo

El streamer colombiano Westcol entrevistó este domingo 10 de mayo al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la hacienda El Ubérrimo, en Montería, en una transmisión en vivo por la plataforma Kick que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Entre tragos de guaro, poemas declamados por el expresidente, un recorrido por la finca y una conversación que mezcló política, historia personal y controversia, estos son los momentos más destacados.
Westcol es uno de los streamers colombianos con mayor audiencia, conocido por sus transmisiones en vivo en plataformas digitales y por llevar a figuras públicas a formatos informales y cercanos. Semanas atrás entrevistó al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, y ha dicho que su objetivo es acercar el debate político a las audiencias jóvenes que lo siguen. Es por esto que llegó hasta El Ubérrimo, a transmitir en vivo un encuentro de más de 3 horas que le hizo a Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más influyentes de la política colombiana, presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y fundador del partido Centro Democrático.
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Lo más comentado en redes sociales, hasta el ahora, ha sido el momento en el que resaltó la importancia del uso de la fuerza para enfrentar los grupos criminales como último recurso. Recordó que dentro de sus políticas de seguridad buscó mediar de diferentes maneras con guerrilleros de las Farc-EP pero que al final debió de usar la fuerza como último recurso: “Nosotros hicimos 27 esfuerzos para rescatar a Ingrid Betancourt, tres norteamericanos y muchos colombianos que estaban secuestrados. Todos fallaron. ¿Qué hubo que hacer? Meterle un bombazo a Raúl Reyes en la selva ecuatoriana”, afirmó el exmandatario.