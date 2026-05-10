Uniatlántico de Soledad cuesta $47.000 millones y sigue en “la primera piedra”, ¿qué hay detrás?

“¡Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués!”, ese fue el cántico que sonó cuando el ministro de Educación, Daniel Rojas, estuvo en el municipio de Soledad poniendo el primer ladrillo para la esperada construcción de la Universidad del Atlántico en esa zona.
Una infraestructura prometida desde hace meses, pero que, luego de varios anuncios y pese a estar en construcción, todavía no se ha llevado a cabo.
Justamente a finales de enero de este año, Rojas publicó un mensaje en su cuenta de X asegurando que “por primera vez, la universidad pública llegará a Soledad”.